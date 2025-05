Planiraju povećanje naknade za plastične kese deblje od 50 mikrona

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) planira da, u cilju dodatnog smanjenja štetnog uticaja plastičnih kesa na životnu sredinu, poveća naknadu koju prodavci plaćaju za plastične kese debljine zida preko 50 mikrona, saopštio je resorni ministar Damjan Ćulafić.

On je rekao da su u Crnoj Gori, zahvaljujući dosadašnjim mjerama predviđenim Zakonom o upravljanju otpadom i snažnoj podršci građana, ostvareni značajni rezultati u smanjenju upotrebe plastičnih kesa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ćulafić je naveo da to, između ostalog, potvrđuje i podatak da je količina kesa koje se odlažu na Deponiji Podgorica smanjena za oko 70 odsto.

Prema njegovim riječima, taj uspjeh je pokazatelj da mjere imaju efekta, ali i snažan signal da moraju nastaviti dalje.

“U cilju dodatnog smanjenja štetnog uticaja plastičnih kesa na životnu sredinu, planiramo povećanje naknade koju plaćaju prodavci za lagane plastične kese za nošenje debljine zida preko 50 mikrona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ta mjera dodatno motivisati i privredne subjekte i potrošače da pređu na održivije alternative.

“Odluka o povećanju naknade donijeće se uz široke konsultacije sa relevantnim institucijama, predstavnicima privrede, komunalnim preduzećima i civilnim sektorom”, kazao je Ćulafić.

On je rekao da povećanje naknade nije cilj samo po sebi, već dio šire politike koja podrazumijeva odgovorno upravljanje otpadom, očuvanje prirodnih resursa i podizanje ekološke svijesti.

“Sredstva prikupljena po tom osnovu i dalje će se isključivo usmjeravati na informisanje javnosti, edukativne kampanje i projekte koji doprinose zaštiti životne sredine”, dodaje se u saopštenju.

Ćulafić je poručio da će MERS, kao i do sada, raditi potpuno transparentno, jer je njihov cilj da kroz dijalog i saradnju donesu održiva rješenja koja će dugoročno koristiti cijelom društvu.

On je pozvao sve aktere da se aktivno uključe u proces konsultacija i doprinesu unapređenju tog sistema.

“Zajedno možemo obezbijediti zdraviju budućnost za sve građane i očuvati Crnu Goru kao zemlju prirodne ljepote i ekološke odgovornosti. Ustavni status Crne Gore kao ekološke države moramo zajedno odbraniti”, istakao je Ćulafić.

