Petrić: Biće Srba u novoj Vladi, unapređenje standarda u fokusu

Podgorica, (MINA) – Fokus nove Vlade biće na unapređenju standarda, vladavini prava i ubrzanju evropskih integracija, što bi značilo bolji život za sve narode koji žive u Crnoj Gori, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Dražen Petrić, navodeći da nije tačno da u novoj Vladi neće biti Srba.

„Građani Crne Gore mogu biti mirni, jer je prošla Đukanovićeva era. To znači da je politika diskriminacije po raznim osnovama iza nas“, naveo je Petrić u saopštenju.

Kako je kazao, fokus nove Vlade će biti unapređenje standarda, vladavine prava i ubrzanje evropskih integracija.

„To bi značilo bolji život za sve Crnogorce, Srbe, Bošnjake, Albance, Hrvate i ostale narode koji žive u Crnoj Gori“, rekao je Petrić.

Prema njegovim riječima, netačno je da će nova Vlada imati diskriminatorski odnos prema bilo kom narodu.

„Iako su jako agresivne manipulacije da postoji namjera da se Srbi isključe iz nove Vlade, to jednostavno nije tačno. U novoj Vladi biće Srba, a lično ne bih podržao Vladu ukoliko ima antisrpski karakter“, istakao je Petrić.

Kako je naveo, Crna Gora neće biti zarobljena država i svi ljudi će imati slobodu da iskažu svoje posebnosti, i to ubrzo, na popisu koji dolazi.

„Takođe, ne prihvatam da se PES-u inputira saradnja sa satelitima bivšeg režima. Predstavnici manje brojnih naroda već imaju ministre u 43. Vladi i niko ih nije tako kvalifikovao, niti je pokrenuo proceduru za njihovu smjenu“, kazao je Petrić.

Prema njegovim riječima, jedino je izgleda sporno kada PES i Demokrate pokažu spremnost da poštuju praksu koja je prisutna svuda u regionu i Evropi.

„Dakle, pogledajte zemlje okruženja. Vidjećete da su u svakoj zemlji predstavnici manje brojnih naroda u svakoj vlasti“, dodao je Petrić.

On je kazao da je ubijeđen da neće biti povlašćenih i da će svako odgovarati pred zakonima, bez obzira kojoj partiji, vjeri ili naciji pripada.

„Nama treba takva država. Treba nam uspješna i pravedna Crna Gora u kojoj će imati mjesta za sve“, poručio je Petrić.

