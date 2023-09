PES: Većina neće zavisiti od poslanika sa liste DPS-a i SD-a

Podgorica, (MINA) – Vlada će, ukoliko se budu poštovale donijete odluke, biti izglasana od onih koji su podržali Milojka Spajića za mandatara, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES), navodeći da većina neće zavisiti od poslanika liste Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD).

Iz PES-a su kazali da je stav Predsjedništva Demokrata da za izbor nove vlade presudan glas ne bude sa liste DPS-a i SD-a, stav koji je već izglasan na Glavnom odboru Pokreta.

Oni su podsjetili da je PES donio odluku da se o sastavu nove vlade razgovara sa onim predstavnicima i partijama koje su Spajića podržali na konsultacijama kod predsjednika države.

Iz PES-a su kazali da će, ukoliko i drugi subjekti i svi poslanici budu poštovali donijete odluke, vlada biti izglasana od onih koji su podržali Spajića za mandatara.

“Što znači da većina neće zavisiti od poslanika sa liste DPS-a i SD-a”, poručili su iz PES-a

