PES-u prihvatljivo uključivanje VK ali da se ne ugrozi dignitet domaćeg sudstva

Podgorica, (MINA) – Pokretu Evropa sad (PES) prihvatljivo je da se Venecijanska komisija (VK) uključi u rješavanje političke krize izazvane dešavanjima u Ustavnom sudu, ali da to ne ugrozi dignitet domaćeg sudstva koje je potencijalno oštećena strana konsultovala po istom pitanju, nezvanično saznaje agencija MINA iz poslaničkog kluba PES-a.

Premijer i lider PES-a Milojko Spajić i predsjednici opozicionih Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata, Danijel Živković i Damir Šehović, sastali su se večeras u Podgorici sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom kako bi razgovarali o rješavanju političke krize u državi.

Prema saznanjia agencije MINA, PES-u je prihvatljivo je da se uključi VK, ali da to ne ugrozi dignitet domaćeg sudstva koje je potencijalno oštećena strana konsultovala po istom pitanju.

Venecijanska komisija, prema nezvaničnim informacijama nakon sastanka, ne želi da se uključuje u postupke koji su već pred domaćim sudovima.

