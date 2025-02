PES: U Budvi ozvaničena koalicija kriminala i nacionalizma

Podgorica, (MINA) – Koalicija kriminala i nacionalizma ozvaničena je sinoć u Budvi, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su rekli da je ta koalicija demaskiranje “pripejd antifašizma Demokratske partije socijalista (DPS) i Evropskog saveza i navodnog crkvenog pokroviteljstva Jovanovića”.

Iz PES-a su u saopštenju naveli da su uvjereni da je svaki iole proevropski orijentisan građanin posramljen i zgađen cijenom za koju su predstavnici budvanske vlasti spremni da prodaju ideološke principe kako bi omogućili održavanje monopola kriminalaca nad gradskim resursima.

“Reformisani DPS, formiranjem vlasti u Budvi, postavio je novog Mila za šefa, kojeg je Danijel Živković tokom Skupštinskog zasijedanja označio članom kavačkog kriminalnog klana”, kaže se u saopštenju.

To, kako su naveli iz PES-a, svakako ne iznenađuje ni najtvrdokornije fanatike DPS-a jer je, kako su rekli, poznata neodoljiva sklonost te partije da budu podređeni pojedincima koji komuniciraju o tranšama kokaina na Sky aplikaciji.

“Biće mučno gledati kako će tzv. Evropski savez, medijima poznat po svakodnevnim trostrukim saopštenjima, pravdati svojim biračima kako je njihov funkcioner postavljen nacionalističkim troprstnim pozdravom”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da će još mučnije biti posmatrati njihovog poslanika “sklonog moralnim pridikama i snebivanju”, kako obrazlaže koaliciju sa učesnicima protesta protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici.

“Možda je do, kako reče, podmirenja”, naveli su iz te stranke.

Oni su rekli da će istrajati u namjeri da građane i međunarodnu zajednicu upoznaju o pojedinostima scenarija koji je pripreman za Skupštinu Glavnog grada, a realizovan u Budvi i da, kako su kazali, od ponedjeljka njom rukovode pojedinci iz organizovanih kriminalnih grupa, koji su trenutno pritvoreni u spuškom zatvoru.

U saopštenju se navodi da, uprkos svemu, Vlada predvođena PES-om neće posustati ni u borbi protiv organizovanog kriminala, ni u ubrzanju evropskih integracija.

Time će, kako su rekli iz PES-a, biti antipod svemu što koalicija u opštini Budva predstavlja.

“Na kraju, valja citirati uvaženog kolegu iz opozicionog DPS-a koji je nedavno rekao – ”sa prevarantima i izdajnicima ćete najlakše, samo je važno da ih dobro platite, oni će sve završiti””, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS