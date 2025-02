PES: Pozdravljamo odluku Đuranović

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pozdravio je odluku doskorašnje sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović da procesuira svoj slučaj pred nadležnim organima, navodeći da će to otkloniti sve eventualne dileme koje je javnost imala po pitanju njenog statusa.

Đuranović je, kako pišu Vijesti, pred Osnovnim sudom u Podgorici tužila zbog diskrimancije Skupštinu Crne Gore i tražila izricanje hitne privremene mjere kojom bi bila vraćena na funkciju do pravosnažnog okončanja postupka.

Iz PES-a su kazali da pozdravljaju takvu odluku Đuranović.

“To će konačno otkloniti sve eventualne dileme koje je javnost imala u slučaju statusa nekadašnje sutkinje Ustavnog suda”, naveli su iz PES-a u saopštenju.

Prema njihovim riječima, takav pristup će umanjiti političke i vještački izazvane tenzije, a samim tim obezbijediti i redovnu funkcionalnost svih grana vlasti.

U PES-u smatraju da i situaciju u Šavniku treba rješavati u okviru nadležnih institucije.

“Pokušaj urušavanja ustavnog poretka u Šavniku, od onih koji se legitimišu kao branioci Ustava, takođe treba rješavati u okviru nadležnih institucija, a sve u cilju da se sačuva ustavni i pravni poredak Crne Gore”, rekli su iz PES-a.

Oni su ocijenili da ne postoji više razlog za bilo kakve opstrukcije izvršne, zakonodavne i sudske vlasti na ubrzanom putu ka Evropskoj uniji.

