PES ne podržava sazivanje sjednice starog saziva SO Kotor

Podogrica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ne podržava sazivanje sjednice Skupštine opštine (SO) Kotor na kojoj bi odbornici kojima je istekao mandat birali predsjednika Opštine, saopšteno je iz te stranke.

Iz PES-a su ocijenili da bi najavljena sjednica starog saziva SO Kotor predstavljala čin dodatnog urušavanja političkog sistema, nakon nezapamćenog bezakonja koje je primijenjeno u Šavniku.

Kako su kazali, za razliku od Šavnika, pozadina krize je nešto drugačija iako je krivac isti.

“Ali se kao i u Šavniku ispoljava jer nadležne institucije ne žele da sprovode svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom”, naveli su iz PES-a.

Oni su kazali da je nesporno da bi tako održana Skupština opštine Kotor dodatno unizila demokratske procese u zemlji, i pozvali sve političke subjekte da se suzdrže od takvog djelovanja.

Iz PES-a su poručili da ne podržavaju bezakonje i kršenje ustavno-pravnog poretka.

“Odnos PES-a u ovim situacijama je principijelan – ne podržavamo bezakonje i kršenje ustavno-pravnog poretka, što je naš svjestan izbor koji pravimo kao politički subjekat koji se bori za unaprjeđenje koncepta vladavine prava u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju partije.

Ističe se da je rješenje za kotorsku i šavničku krizu u rukama Ustavnog suda.

“Ustavni sud treba da napravi izbor – da li želi da djeluje u okviru svojih nadležnosti i donosi odluke o izbornim žalbama u razumnim rokovima, ili pak svjesno bira da se samomarginalizuje i proglasi beskorisnim za naš pravni sistem”, kazali su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS