PES: Manipulacija da su usaglašeni predlozi dogovor PES-a i DPS-a

Podgorica, (MINA) – Manipulacija je da se usaglašeni predlozi većine predstavljaju kao dogovor Pokreta Evropa sad (PES) sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), saopštili su iz PES-a navodeći da potpisani sporazum predstavlja fomalizaciju već usaglašenih zahtjeva u okviru Barometra 26.

Predsjednik PES-a Milojko Spajić i predstavnici opozicije potpisali sinoć sporazum kojim su se saglasili da u narednih sedam dana podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda.

Iz PES-a su naveli da sporazum vlasti i opozicije, koji se predstavlja kao dogovor PES-a sa DPS-om, zapravo je besramna manipulacija pred izbore u Nikšiću i Herceg Novom.

„Potpisani sporazum predstavlja formalizaciju svih već usaglašenih zahtjeva u okviru Barometra 26 i potvrđuje neosnovanost opozicionog bojkota“, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da, osim stava da se konsultuje Venecijanska komisija, a što je takođe usaglašeno stanovište konstituenata većine, sve druge stavke već su obuhvaćene Barometrom 26 koji je usvojen na Vladi, koju čine upravo partije iz kojih se danas plasiraju dezinformacije.

„PES u dobrom duhu i shodno odgovornosti koju ima, uložio je napore da u koordinaciji sa predstavnicima evropskih partnera obezbijedi povratak opozicije u parlament pod uslovima koji su prihvatljivi apsolutno svakoj članici vlasti“, navodi se u saopštenju PES-a.

Oni su podsjetili na bezbrojne pozive opoziciji da se vrati u skupštinske klupe koje su slali i funkcioneri Za budućnost Crne Gore.

„Nažalost, ne očekujemo razumijevanje onih koji su decenijama dobijali glasove samo na svađama i podjelama“, zaključuje se u sapštenju.

