PES: Lažima o Kvonu kriju strah od izbornog debakla

Podgorica, (MINA) – Mnogi subjekti i pojedinci lažima o južnokorejskom državljaninu Do Kvonu kriju strah od izbornog debakla, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te stranke su kazali da su političke partije, koje iz nemoći nemaju šta konkretno da ponude građanima, pribjegle sastavljanju predizborne “Kvon koalicije”.

Iz PES-a su rekli da je nosilac te priče Kvon, “koji ima sličnu ulogu kao nekadašnja zvijezda sudskih montiranja Saša Sinđelić”.

“Mnogi subjekti i pojedinci lažima o Kvonu kriju strah od izbornog debakla”, navodi se u saopštenju PES-a.

Kako su kazali, koliko je priča nedosljedna, najbolje će javnosti biti jasno kroz par pitanja.

“Zašto milijarder, po tvrdnjama Medojevića, rentira prodati stan od (Milojka) Spajića, koji u tom trenu, po tvrdnjama Milana Kneževića, spava na kauču kod bivšeg ministra Ratka Mitrovića”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su pitali zašto je Kvon prvo uhapšen, a zatim uz ogromnu kauciju kao izuzetak pušten da se brani sa slobode, dok se tereti za pronevjeru od 40 milijardi dolara.

“Ko je od službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost posjećivao Kvona u pritvoru i sugerisao mu jasne instrukcije koje treba da sadrži pismo, sa planom da se isto upotrijebi u zadnjoj nedjelji pred izbore”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz PES-a su pitali da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova uhapsilo Kvona po prijavi blokčejn zajednice sa kojima je Spajić imao zajedničke konferencije.

Kako su kazali, ako ga je policija uhapsila bez asistencije Spajića, zašto to nije učinjeno odmah na granici, već naknadno po dojavi.

“Zašto ministar pravde (Marko) Kovač demantuje predsjednika Vlade da je dobio pismo od osumnjičenog Kvona, već je isto dobio od premijera (Dritana) Abazovića”, naveli su iz PES-a.

Iz te stranke su upitali i da li je iko prije Spajića predložio donošenje zakona kojim bi se zaštitila blokčejn zajednica od prevara.

“Kako to da je dnevna politika, odnosno politička agenda uticala na to da branilac osumnjičenog Južnokorejca odustane od zastupanja svog klijenta”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su pitali u kom su to trenutku detalji navodnog pisma kontroverznog Kvona postali stvar opšteg obrazovanja, pa da su sva propagandna glasila najednom upoznata sa svim pojedinostima iz koverte.

“Bilo bi jako značajno da javnost dobije odgovor na ova pitanja, kako bi se raščistila uloga svih državnih i partijskih struktura u pokušaju kreiranja afere tempirane u zadnjoj nedjelji predizborne kampanje”, zaključili su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS