PES: DPS i DF dogovaraju taktiku za diskvalifikaciju Spajića

Podgorica, (MINA) – Članovi Državne izborne komisije (DIK) iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Demokratskog fronta (DF) pregovaraju kako da diskvalifikuju lidera Pokreta Evrope sad (PES) Milojka Spajića, koji ispunjava sve zakonske uslove za predsjedničku kandidaturu, saopštili su iz PES-a.

Iz te partije su kazali da postoje tri scenarija koja se dogovaraju.

Kako su rekli iz PES-a, prvi je da DF bude navodno uzdržan, a drugi da članovi iz tog političkog saveza ne prisustvuju sjednici.

“I treći da prljavi posao u ime njih odradi neko od preostalih članova DIK-a, kako bi pred javnošću ovog puta DF ostao čist”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da će onaj član koji bude protiv kandidature Spajića ili uzdržan, i ne bude prisustvovao sjednici, odigrati na račun razrađenog scenarija.

Oni su naveli da od 11 članova, odluku o kandidaturi donosi većina prisutnih.

“Imajući u vidu da su članovi DIK-a iz redova DPS-a i DF-a već jednom zajedno i po dogovoru nezakonito uvukli u cijelu priču organe drugih država, i da imaju selektivan odnos prema predsjedničkim kandidatima, onda nas ni ubuduće neće čuditi zajednička saradnja i odluke na uštrb zakona Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

