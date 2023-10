PES: Ćinćur po dogovoru sa nalogodavcima šteti svojoj partiji

Podgorica, (MINA) – Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Radinka Ćinćur, po dogovoru sa nalogodavcima, šteti svojoj partiji, saopštili su iz PES-a.

Ćinćur je ranije kazala da isključenje poslanice Jevrosime Pejović iz PES-a doživljava kao atak na slobodno izražen stav.

Iz PES-a su u reagovanju naveli da se u medijima danas oglasila Ćinćur, koja, kako su rekli, duže vrijeme izbjegava razgovor i komunikaciju u okviru svoje organizacije, gdje je i jedino mjesto za razmjenu mišljenja.

„Uvaženoj gospođi Ćinćur, kao i bivšoj članici Pejović, uzaludno je bilo ukazivanje na posledice neformiranja 44. Vlade, održavanja trenutnog statusa i sabotiranja tog procesa unutar samog Pokreta“, kaže se u reagovanju.

Kako su naveli iz PES-a, uz dobru volju i uvažavanje drugačijeg mišljenja, ipak se demokratija i princip djelovanja političke organizacije, kao i svuda u demokratskom svijetu, svode na poštovanju odluke većine, koja je bila nesporna u ovom slučaju.

Prema njihovim riječima, jeftine manipulacije da je neko isključen zbog različitog mišljenja mogu proći jedino kod onih koji ohrabruju poslanicu PES-a da radi upravo protiv svoje stranke, a za tuđe interese.

„Odbijanje da se komunicira sa funkcionerima svog pokreta, ignorisanje stava matičnog odbora u Baru i obrazloženje Ćinćur da nije adekvatna adresa za razgovor, upućujući nas na druge političke subjekte, smatramo kao posljedicu dogovora sa pojedincima i nalogodavcima koji ne poštuju odluke PES-a ili rade u interesu drugih partija, smišljeno sabotirajući mandatara i čitav proces“, kaže se u reagovanju.

Iz PES-a su rekli da javnost ima priliku da vidi ko su poslanici i funkcioneri PES-a koji ucjenjuju ogromnu većinu svojih kolega.

„Na sve manipulacije koje su određeni mediji i političari širili nedjeljama, građani će brzo dobiti odgovor kada konstatuju ko je na čijoj strani skupštinske sale“, navodi se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS