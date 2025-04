Peruničić prekršio etičke i pravne norme

Podgorica, (MINA) – Kardiolog Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Vladimir Peruničić je, vrijeđanjem, prijetnjama i slanjem nepristojnih poruka novinarki Gradske televizije Magdaleni Čelanović, prekršio niz etičkih i pravnih normi, utvrdila je Komisija za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore (LJKCG).

Komisija je, kako je saopšteno, razmatrala i analizirala navode u vezi sa neetičnim ponašanjem Peruničića, koji je ujedno i član Komore.

“Komisija je utvrdila da je ljekar prekršio niz etičkih i pravnih normi, od načela poštovanja ljudskog dostojanstva i nediskriminacije, preko obaveze uzdržavanja od zlostavljanja i uznemiravanja, do prava na slobodu izražavanja i zaštitu od nasilja”, navodi se u saopštenju.

Iz Komisije su kazali da su radnje Peruničiča protivne Kodeksu medicinske etike i deontologije, univerzalnim deklaracijama Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Konvenciji o ljudskim pravima, kao i Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Savjeta Evrope.

Komisija je zaključila da takvo ponašanje nije prihvatljivo u medicinskoj profesiji i ozbiljno narušava povjerenje javnosti u zdravstveni sistem.

“Neetično ponašanje pojedinog ljekara ne odražava stavove i vrijednosti kompletne medicinske struke, a ovakvi incidenti moraju da budu oštro osuđeni i da posluže kao podsjetnik na neophodnost primjene najviših etičkih standarda u svakom trenutku”, naveli su iz Komisije.

Kako su istakli, jasnom komunikacijom i dosljednom primjenom profesionalnih kodeksa jača se povjerenje građana u ljekare, istovremeno pokazujući poštovanje prema svim ljudima, ne samo pacijentima.

Komisija je preporučila pokretanje postupka protiv Peruničića radi utvrđivanja odgovornosti člana Ljekarske komore po osnovu povrede članova Kodeksa medicinske etike i deontologije i drugih akata pred Sudom Komore.

“KCCG da u odnosu na zaposlenog sprovede sve raspoložive mehanizme utvrđivanja etičke i profesionalne odgovornosti, a u cilju utvrđivanja profesionalne sposobnosti za obavljanje rada u ustanovi i očuvanja ugleda ustanove, ali i prevencije budućeg neetičnog i neprofesionalnog ponašanja”, navodi se u preporukama.

Komisija je preporučila i uvođenje obavezne edukacije o profesionalnoj i etičnoj komunikaciji za sve članove LJKCG, kao i da se omogući puna podrška žrtvi, uključujući savjetovanje i stručnu podršku, u cilju osnaživanja i zaštite prava.

