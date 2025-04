Peruničić novčano kažnjen zbog prijetnji, uvreda i uznemiravanja novinarke

Podgorica, (MINA) – Kardiolog Kliničkog centra Crne Gore Vladimir Peruničić novčano je kažnjen maksimalnom kaznom u iznosu od hiljadu EUR, uz mjeru bezbjednosti obaveznog liječenja od alkoholizma na slobodi i u ambulantnim uslovima.

To je odluka Suda za prekršaje u Podgorici, nakon što je novinarka Gradske televizije Magdalena Čelanović prijavila Peruničića zbog uvreda, prijetnji i uznemiravanja.

Kako prenosi portal Gradske televizije, pred sudom je Peručinić prihvatio odgovornost za učinjene prekršaje koji su mu stavljeni na teret, navodeći da se nalazio u alkoholisanom stanju.

On je kazao da ne kontroliše svoje postupke kada je pod dejstvom alkohola.

Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Romina Vlahović sudu je predložila da se Peruničić usljed učinjenih prekrašaja kazni zatvorskom kaznom maksimalno, ali sud to nije uvažio.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS