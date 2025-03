Perović: Crna Gora podržava snažniju evropsku odbranu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao aktivna i kredibilna članica NATO-a, podržava snažniju i sposobniju evropsku odbranu koja pozitivno doprinosi transatlantskoj i globalnoj bezbjednosti, kazala je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane, Radmila Perović.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da je danas u Podgorici počela radionica na temu Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike Evropske unije (CSDP).

Kako su rekli, aktivnost organizuje Evropska komisija (EK) u saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, pod pokroviteljstvom Mehanizma za tehničku podršku i razmjenu informacija.

“Dvodnevna aktivnost na kojoj učestvuju predstavnici državne uprave ima za cilj unapređenje znanja o institucionalnom okviru CSDP, aktuelnim politikama, strukturama i procesima, ključnim dokumentima, saradnji NATO i EU, kao i drugim relevantnim temama”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su predavači na radionici eksperti iz zemalja članica EU, koji će sa učesnicima podijeliti znanja i iskustva o svim važnim temama iz te oblasti.

Perović je navela da je zadovoljna zbog realizacije te značajne aktivnosti i podsjetila da je za Crnu Goru, kao kandidata za članstvo i buduću članicu EU, od ključne važnosti da nastavi aktivan rad na jačanju institucionalnih kapaciteta.

Crna Gora je, kako je naglasila, u potpunosti usaglašena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom i CSDP.

Prema riječima Perović, aktivnim učešćem u CSDP formatu jača se proces integracije, unapređuju se odbrambeni kapaciteti, podstiče regionalna i globalna stabilnost i promoviše pozicija Crne Gore na međunarodnom planu.

“Takođe, Perović je istakla da kao aktivna i kredibilna članica NATO-a, Crna Gora podržava snažniju i sposobniju evropsku odbranu koja pozitivno doprinosi transatlantskoj i globalnoj bezbjednosti”, navodi se u saopštenju.

Ona je zahvalila EK na organizaciji događaja, kao i Delegaciji EU u Podgorici na kontinuiranoj podršci.

Perović je istakla da je uvjerena da će znanja i iskustva eksperata pomoći u oblikovanju ne samo razumijevanja CSDP, već i kolektivne sposobnosti da se odlučno djeluje u zaštiti evropske i globalne bezbjednosti.

