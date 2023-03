Perić: Naznake pobjednika imaćemo u prvom krugu

Podgorica, (MINA) – Ravnopravna podjela glasova između predsjedničkih kandidata Pokreta Evropa sad i Demokrata, Jakova Milatovića i Alekse Bečića, na izborima 19. marta otvorila bi lideru Demokratskog fronta Andriji Mandiću vrata za drugi krug, ocijenio je jedan od osnivača pokreta Preokret Srđan Perić.

Perić je agenciji MINA kazao da je drugi krug predsjedničkih izbora siguran.

“Nijedan kandidat nema natpolovičnu većinu po svim istraživanjima. Ne postoji indikator koji upućuje na takvo nešto i kandidati su svjesni toga. Biće zanimljiva suštinski trka za drugi krug. Moguće da ćemo naznake pobjednika već imati u prvom krugu”, kazao je on.

Perić smatra da će, ukoliko kandidati centra, Milatović i Bečić, podijele glasove na ravnopravan način, to otvoriti vrata Mandiću za drugi krug.

“Ukoliko bi se ti glasovi koncentrisali ka jednom ili drugom, onda bi oni imali izvjesnog pobjednika u toj mini utakmici za drugi krug. Imali bi izvjesne šanse da u drugom krugu ostvare pobjedu”, ocijenio je Perić.

On je rekao da se ne dovodi u pitanje prolazak predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u drugi krug izbora.

“Đukanović stoji iza najjačeg subjekta i pad koji stranka bilježi nije toliko dramatičan da bi ga spustio na treće mjesto”, smatra Perić.

On je ocijenio da u slučaju da u drugi krug prođe Mandić, Đukanović ima šansu za pobjedu najmanje koliko i kandidat DF-a.

“Ta utakmica je onda otvorenija, i značajno neizvjesnija u odnosu na onu koja bi bila da neko od kandidata centra prođe u drugi krug”, rekao je on.

Upitan da li misli da bi se u tom slučaju Đukanoviću smanjile šanse da pobijedi, Perić je rekao da je Đukanovićeva šansa sa kandidatom centra manja.

Perić je, na pitanje ko ima više šansi da prođe u drugi krug, Milatović ili Bečić, rekao da će se tu vidjeti koliko znači stranačka infrastruktura, odnosno koliko znači entuzijazam nove partije.

“Fluktuacije su velike, ne bih nikoga potcjenjivao. Vidjećemo koliko će partija koja ima jaku infrastrukturu uspjeti da podigne rejting svog kandidata. Čini mi se da je utakmica nepredvidiva i da Mandić, Bečić i Milatović imaju određene šanse za drugi krug koje nijesu male”, rekao je on.

Perić je rekao da ova izborna kampanja drugačija u odnosu na prethodne jer niko nije siguran u pobjedu.

“Ako je nešto dobro u cijeloj sitaciji to je da niko nije toliko samopuzdan da se može da se ponaša kako god hoće i taj model valjalo bi sa se preslikava i u mnogim drugim situacijama, ne samo u predizbornoj kampanji”, kazao je Perić

Prema njegovim riječima, kada je političar siguran u pobjedu, on nema veliku potrebu da koriguje stavove, uvažava sagovornike, niti da šalje poruke koje bi bile suprotno tome.

“Ono što se sada desilo jeste da svako promjenom retorike, bilo da je zaoštrava ili ublažava, želi da proširi potencijal za svoje rezultate. To bi trebalo da bude pozitivan aspekt kampanje”, kazao je Perić.

On je kazao da je lekcija za građane to što jasno mogu da vide da oni što se međusobno optužuju za najteža krivična djela, neprijateljstva, najteže prekršje koje jedna individa može da napravi, na kraju mogu da u prijateljskoj atmosferi diskutuju, da šalju uzajamno pomiriteljske poruke.

To je, kako je rekao, najupečatljivije kod Mandića i Đukanovića, ali je vidljivo i kod predstavnika partija centra, koji se međusobno optuživali za 21 milion EUR korupcije i razne snimke, a koji su sada u vrlo dobrim odnosima.

“Lekcija za građane je da povećana retorika ne znači da neko do kraja stoji iza toga”, kazao je Perić.

Smatra da je suština kampanje borba za političku moć u narednom periodu.

“Bez obzira što su izbori za predsjednika personalizovani, svaka stranka je delegirala kandidata i od njega očekuje rezultat koji će moći da kapitalizuje u narednom period. Svoj pristup modelu u rasponu toga šta očekuju od rezultata izbora – da li pobjedu ili da legitimišu svoju snagu kako bi se pokazali kao relevantan politički faktor u budućem periodu”, kazao je Perić.

Na pitanje koliko strankama koje nemaju predsjedničkog kandidata to otežava situaciju pred parlamentarne izbore, Perić je rekao da je apsurdna situacija je što nijedna stranka koja tvori vladu nema svog kandidata na izborima.

“Ne znam za sličan primjer, to govori o ozbiljnom deficitu političkog legitmiteta”, ocijenio je on.

Perić smatra da su vanredni parlamantarni izbori jedini način na koji bi se moglo doći do jasnih političkih postavki.

“Ali njih nije realno očekivati iz razloga jer svaki treći građanin želi da glasa ponudu koja nije jedna od aktuelnih političkih parlamentarnih stranaka. U tom smislu će sve partije koje imaju poslanike u Skupštini, naći određeni interes da te izbore ne izazovu i da ih odlože što je moguće dalje, čak i do redovnog termina”, rekao je Perić.

On je, komantarišući kandidaturu vanstranačke ličnosti i influensera Jovana Radulovića, kazao da je to demokratski i da svako ima pravo na potpuno ravnopravan tretman.

Perić je kazao da su takvi kandidati najčešće i refleks nepovjerenja u politički sistem.

“Ako imaju značajniju podršku, toje ozbiljna poruka da je stepen povjerenja građana u kompletan politički sistem na dramatično niskom nivou. Vidjećemo kolika je snaga tog kandidata”, kazao je on.

Perić je rekao da, s obzirom na to da je Državna izborna komisija već potvrdila kandidaturu Radulovića, on ima pravo da iskaže stav.

“Građani će se opredijeliti koliko je taj pristup autentičan. Ner nije dovoljno reći da nastupate sa druge pozicije, vi morate isijavate taj pristup na autentičan, snažan način, koji plijeni jedan dio biračkog tijela”, rekao je Perić.

Na pitanje kome kandidatura Radulovića najmanje odgovara, Perić je rekao da, ukoliko bi on vodio kampanju na upečatljiv način, ona bi mogla biti osvježavajuća.

“Da li će to biti na takav način, vidjećemo. Sa druge strane izvjesno je da on teže može penetrirati u biračko tijelo koje tradicionalno ima već formirane stavove, jer to su strukture koje duže traju”, kazao je Perić.

Upitan o tome koliko bi rezultati izbora mogli da utiču na političke procese u Crnoj Gori, Perić je rekao da bi, ukoliko bi Đukanović pobijedio, alternativa trebalo da pruži uvjerljiv odgovor javnosti da se sve to slučajno desilo.

“I ti argumenti bi trebalo da budu vrlo uvjerljivi jer Đukanović bi došao do pozicije političkog džekpota”, kazao je Perić.

Prema njegovim riječima, Đukanović bi tada svojoj stranci pokazao da je neprikosnoveni lider bez kojeg ne mogu ništa da ostvare.

“Sa druge strane, on bi ostao vrlo aktivan igrač koji usmjerava političke procese, sa jakom strankom iza sebe, koja bi mogla se oporavi, i on bi tada mogao da dođe u poziciju da može da dijeli vlast i sa drugim partnerima sa kojima do sada nije mogao”, dodao je on.

Perić je naveo da bi Đukanović tada mogao da, bez hegemonije svoje političke partije, sa drugim strankama nastoji da formira neku buduću vladu.

“Mogao bi da čeka finansijski sistem pokaže svoje slabosti i da na talasu tog nezadovljstva i osnaži dodatnu svoju poziciju”, rekao je Perić.

On je kazao da Đukanović u slučaju pobjede može da ima jaku političku poziciju za sebe, da bude učvršćen u stranci.

Perić je naveo da je Đukanović dobio legimitet od nove vlasti da nema nikakvih korupcionaških afera jer ga ni za šta nijesu procesuirali ida su mu dali legitimitet da je demokrata jer je prihvatio izbore.

“Nakon svega toga bio bi u poziciji da može da moderira formiranje vlade u kojoj u suštini njegova uloga najbitnija, ali ne jedina, i može da podijeli odgovornost za svaki loš potez sa bilo kojim potencijalnim partnerom. To je bolja pozicija za njega nego što je imao prije promjene vlasti”, istakao je Perić.

Govoreći o tome koji bi rezultat mogao da utiče na ubrzanje vanrednih parlamentarnih izbora, Perić smatra da nijedan rezultat to ne može učini.

“O tome odlučuju parlamentarne stranke, njihov strah od izbora je zajednički, i oni će biti saveznici, naći će način da ih odlože kako bi nove subjekte iscrpili, da ta snaga padne ispod deset do 15 odsto”, rekao je on.

Perić je rekao da bi, sa druge strane predsjednički izbori mogli, i u slučaju da Đukanović ne pobijedi, pruže drugačiji politički tok.

On je rekao da ako bi pobijedio neko od kandidata centra to bi bila poruka nastavka slabljenja DPS-a, a, kako je dodao, sa druge strane Mandić ima određene šanse na tim izborima, ne treba nikog potcjenjivati.

“Koje bi bile reperkusije toga, on (Mandić) bi u tom trenutku trebalo da da vrlo decidno odgovori šta bi to značilo za spoljnopolitički kurs države, posebno u trenutku dok se dešava rat u Ukrajini, u političkom trenutku koji je osjetljiv, ne samo za Crnu Goru nego i za mnogo širi prostor”, kazao je Perić.

Na pitanje da li je Crna Gora bliža novoj vladi ili rekonsktruciji aktuelne, Perić je ponovio da su jedino rješenje vanredni parlamentarni izbori.

On je rekao da su izmjene Zakona o predsjedniku upitne sa aspekta ustavnosti.

“Išli su tim putem da bi došli do mandatara, saglasili se da imaju mandatara i, kad je to trebalo da se efektuira, pokazalo se da nema podrške 41 poslanika. Kada govorimo o rekonstrukciji vlade koja je pala, to je nemoguće i Ustav takvu situaciju ne predviđa”, rekao je Perić.

On je kazao da je ocjena ustavnosti tog Zakona izazov za nove sudije Ustavnog suda, dodajući da se i pri tom izboru kalkulisalo da odnos snaga aktuelne i prošle vlasti bude tri-tri.

Perić je rekao da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kojem vlast ima potrebu da traje što duže, da bi se na taj način osnažila pozicija, bez strategije šta hoće sa tom vlašću”.

“To je najporaznije u cijeloj situaciji. Za to su jedini i otrežnjujuči momenat izbori, kad god oni bili”, ocijenio je Perić.

