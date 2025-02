Hodžić: Ne borimo se za partijske stavove, već za bezbjedniju budućnost

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra?“ ne bori se za partijske stavove, već za bezbjedniju budućnost za sve građane, poručila je predstavnica te grupe Dalida Hodžić.

Studenti su danas organizovali performans ispred zgrade Vlade u Podgorici, u nastavku aktivnosti zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

Današnji performans studenti su organizovali uoči početka sjednice Vlade, povodom smrti četvoro djece u dvije tragedije na Cetinju koje su se dogodile u prethodne dvije i po godine.

Studenti su, u znak sjećanja na ubijeni djecu, preko puta zgrade Vlade postavili dvije đačke klupe i četiri stolice.

Hodžić je rekla da su se okupili kako bi članovima Vlade skrenuli pažnju na nešto što su zaboravili – da su izgubili 23 života, od čega četiri dječaka.

Kako je kazala, imena te djece treba da se pominju i oni treba da budu nešto što će da okuplja ljude.

„A ne ono čime se oni (Vlada) bave, targetiranje nas kao organizatora protesta, gledanje ko je došao na proteste i ko je odlučio da izađe i podrži našu borbu, koju bi trebalo svako da podrži, jer mi se ne borimo za partijske stavove, borimo se za bezbjedniju budućnost svih nas“, rekla je Hodžić.

Ona je istakla da se borba studenata zasniva na borbi za bezbjedniju budućnost u kojoj će djeca moći da slobodno žive i neće strahovati kada će nešto slično da se ponovi.

„Treba da obratimo pažnju zašto smo se skupili, da nam to uvijek bude glavni cilj, da ne gledamo kako ćemo da targetiramo jedni druge, već da se fokusiramo na bezbjednost naše djece“, poručila je Hodžić.

