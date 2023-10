Pejović: Pozivanje na bojkot popisa je poziv na kršenje zakona

Podgorica, (MINA) – Pozivanje pojednih političkih subjekata na bojkot predstojećeg popisa je poziv na kršenje zakona, rekao je direktor Monstata Miroslav Pejović.

Pejović je, u Dnevniku Televizije Crne Gore (TVCG) naveo da je Monstat spreman za taj posao, kao i da bi odgađanje bilo rizično i upitno s obzirom da se sa tim poslom kasni.

Kako prenosi portal RTCG, Pejović je rekao da, dok god su na snazi zakonski akti o popisu, Monstat će nastaviti sa planiranim aktivnostima, kao i da će, ukoliko Vlada izmijeni uredbu o sprovođenju perioda popisa, postupiti po njoj.

“Štampanje obrazaca je predviđeno ugovorom, upitnik ima original i kopiju koju ostavljamo građaninu, tako da će biti štampano 860 hiljada popisnih upitnika pola na ćirilici, a pola na latinici i dio na albanskom jeziku”, objašnjava Pejović.

On je rekao da bojkot nije nepoznanica u statističkoj praksi, tako je u Sjevernoj Makedoniji na posljednjem popisu šest odsto bojkotovalo.

“Ako se nađemo u toj situaciji predviđeno je korišćenje administrativnih izvora, procijenićemo sve nedostajuće podatke, odnosno uključiti one koji su dostupni u samom registru”, kazao je Pejović.

On je kazao da je traženo oko 3,8 hiljada popisivača, kao i da imaju oko četiri hiljade kandidata ali da oni nijesu ravnomjerno raspoređeni.

Kako je Pejović rekao, u pojedinim opštinama kao što su Kotor, Šavnik i Žabljak nije se prijavio dovoljan broj popisivača pa je produžen oglas do najkasnije 20. oktobra sa ciljem da se ne ugroze obuke koje popisivači moraju proći.

Komentarišući kritike da će pojedini popisivači raditi u interesu nekih političkih subjekata, on je rekao da su sastavi popisnih komisija u skladu sa zakonom.

Kako je Pejović dodao, pored predsjednika opštine, u sastavu komisije su i računovođa, pravnik, predstavnik Zavoda za zapošljavanje i Uprave za imovinu, kao i dva državna instruktora koja su dužna da sprovode metodologiju i preporuke Monstata.

“Svakako da ćemo provjeravati rad popisivača i ukoliko bilo koji pojedinac uradi nešto suprotno zakonu biće ispitan, pokrenute mjere isključenja iz popisnih aktivnosti i primijeniće se zakonske sankcije”, rekao je Pejović.

