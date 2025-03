Pejović: Identitetske teme nijesu prioritet Vlade

Podgorica, (MINA) – Identitetske teme nijesu prioritet Vlade, već ekonomija, infrastrukturni razvoj, evropske integracije i vladavina prava, poručio je potpredsjednik Skupštine i generalni sekretar Pokreta Evropa sad (PES), Boris Pejović.

On je kazao da PES nije protiv dijaloga koji će riješiti višedecenijske podjele podsticane u političke svrhe.

“Ali nije ni za afirmaciju onih tema koje će dizati tenzije, takođe u političke svrhe, što je protivno interesima većine građana koji žele bolji život”, naveo je Pejović na mreži X.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS