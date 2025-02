Pejović: Đukanović ne dozvoljava DPS-u da prihvati Barometar 26

Podgorica, (MINA) – Počasni predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ne dozvoljava toj stranci da prihvati platformu Barometar 26, kojom je definisano da se umjesto polarizujućih tema, fokus političkih aktera usmjeri na evropske integracije, ocijenio je generalni sekretar Pokreta Evropa sad (PES) Boris Pejović.

On je kazao da dokument koji je usvojen na Vladi prije par mjeseci, a koji su podržali svi konstituenti većine, definiše da se sporne, identitetske teme rješavaju širim konsenzusom.

Pejović je rekao da tek nakon par mjeseci DPS i opozicija predlažu ono što je Barometar 26 već ranije definisao, kao i da je besmislena teza da je PES nečiji politički talac, jer navodno ne prihvata ponuđeni sporazum opozicije.

“Ukoliko cijela opozicija nije talac počasnog predsjednika DPS-a, koji se u zadnje vrijeme ne ustručava da javno kritikuje i Stejt dipartment, onda će parlamentarne opozicione partije koje se programski zalažu za evropske integracije prihvatiti Barometar 26 i vratiti se redovnim radnim obavezama u Skupštini”, naveo je Pejović u saopštenju.

