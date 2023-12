Pejović: Do danas popisano 311.528 osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka popisa do danas, popisano 311.528 osoba, 100.594 domaćinstva i 154.442 stana, saopštio je direktor Uprave za statistiku (Monstat) Miroslav Pejović.

On je, u video obraćanju, kazao da je dinamika popisivanja zadovoljavajuća u skoro svim opštinama i u skladu sa planom.

“Građani masovno učestvuju u popisivanju, s tim da su slučajevi odbijanja sporadični i ne mogu se smatrati konačnim”, istakao je Pejović.

Kako je rekao, popisna komoisija će komunicirati sa tim građanima u cilju pronalaska rešenja na obostrano zadovoljstvo.

Pejović je naveo da su prijavljene tehničke nepravilnosti, ali da se rješavaju u realnom vremenu.

“Za lakše nepravilnosti popisivače vraćamo u domaćinstvo i zahvalni smo građanima na razumijevanju na nenamjerne propuste popisivača”, rekao je Pejović.

Kaa je riječ o suštinskim nepravilnostima popisivača, Pejović je kazao da one zahtijevaju poseban tretman i u krajnjem, nakon zajedničkog stava popisne komisije i državnih instruktora, raskidanje ugovora sa popisivačima.

„U pitanju su slučajevi kada popisivači iz više navrata ne prihvate instrukcije instruktora i ne primijene ih na terenu“, pojasnio je Pejović.

On je zahvalio građanima na učešču u popisu, a popisnim komisijama na pravovremenim reakcijama i djelovanju u slučajevima koji su iziskivali dodatna pojašnjenja i koji su uspješno riješeni.

„Posebno zahvaljujem instruktorima, popisivačima i zaposlenima u Monstatu na maksimalnom zalaganju i profesionalnosti u radu, a medijima na objektivnom izvještavanju, koje doprinosi razumijevanju i stvaranju pozitivne atmosfere u realizaciji ove statističke akcije“, zaključio je Pejović.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova počeo je 3. decembra

