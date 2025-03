Pejović: Cilj beskompromisna borba protiv epidemije upotrebe duvana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Skupština insistiraće na potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim prostorima i dosljednom sprovođenju zakonskih odredbi o zabrani reklamiranja duvanskih proizvoda, kazao je potpredsjednik parlamenta Boris Pejović.

On je, na samitu parlamentaraca Zapadnog Balkana posvećenom ulozi parlamenata u efikasnoj kontroli upotrebe duvana, poručio da je cilj beskompromisna borba protiv epidemije upotrebe duvana.

Kako je saopšteno iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Pejović je istakao da je Skupština posvećena ispunjenju obaveza iz ratifikovane Okvirne konvencije za kontrolu upotrebe duvana i Protokola o eliminaciji nelegalne trgovine duvanom.

„Duvan nije samo javno-zdravstveni problem, on predstavlja ozbiljan ekonomski i socijalni izazov, kao i prepreku održivom i inkluzivnom razvoju našeg društva u cjelini”, naglasio je Pejović.

On je podsjetio da je promocija javnog zdravlja i zaštita građana od štetnog uticaja duvanskih i nikotinskih proizvoda zadatak čitavog društva i sistema.

„Skupština Crne Gore će insistirati na potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim prostorima, kao okosnice efikasne kontrole upotrebe duvana. Insistiraćemo na dosljednom sprovođenju zakonskih odredbi o zabrani reklamiranja ovih štetnih proizvoda”, naveo je Pejović.

Prema njegovim riječima, posebno je važno raditi na jačanju mehanizama zaštite zakonodavne vlasti i kreatora sektorskih politika od nedozvoljenog i toksičnog uticaja duvanske industrije, kako u fazi kreiranja, tako i u fazi sprovođenja kontrole upotrebe duvana.

„Naše politike moraju uvijek i isključivo štititi javni interes”, istakao je Pejović.

On je naveo da svake godine u Crnoj Gori od posljedica pušenja umre više od dvije hiljade ljudi i da svake godine zbog upotrebe duvana Crna Gora gubi 7,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Te alarmantne brojke obavezuju da ulažemo u kontrolu upotrebe duvana. Na taj način ulažemo u zdravlje naših građanki i građana, u zdravlje našeg budžeta, održivi i inkluzivni razvoj, i doprinosimo ubrzanju evropskih integracija”, kazao je Pejović.

Direktor Regionalne kancelarije SZO za Evropu Hans Kluge podsjetio je da je upotreba duvana na Zapadnom Balkanu i dalje među najvećom u Evropi, sa četiri od deset odraslih osoba, kao i sa jednom četvrtinom adolescenata uzrasta od 13 do 15godina, koji koriste duvan.

U mnogim zemljama, kako je rekao, mladi ljudi sve više prelaze na upotrebu novih nikotinskih i duvanskih proizvoda, uključujući elektronske cigarete.

„Ovi podaci ukazuju na izuzetno zabrinjavajući trend, koji nameće pitanje da li je profit duvanske industrije važniji od zdravlja naše djece“, naveo je Kluge.

On je kazao da svake godine oko 55 hiljada ljudi prerano umre od srčanih bolesti, moždanog udara, raka i drugih nezaraznih bolesti na Zapadnom Balkanu.

„Da, duvan šteti zdravlju – veoma. Istovremeno predstavlja i ogroman teret za privredu, rezultira povećanjem zdravstvenih troškova i nanosi štetu životnoj sredini“, rekao je Kluge.

Potrebno je, kako je istakao, snažnije zakonodavstvo za kontrolu duvana, koje treba da bude potpuno sprovedeno i primijenjeno.

Regionalna kancelarija SZO za Evropu, kako je naveo, apeluje na vlade, političke lidere i donosioce odluka da pomognu u oblikovanju i jačanju zakona koji mogu smanjiti stopu pušenja, zaštititi djecu od zavisnosti ili doživotnih hroničnih bolesti, suzbiti ilegalnu trgovinu duvanskim proizvodima, zaštititi životnu sredinu i odbraniti kreiranje politike od uticaja industrije.

„Na kraju, zdravlje je politički izbor“, naglasio je Kluge.

On je kazao da su mnoge zemlje uspješno smanjile upotrebu duvana donošenjem i primjenom zakona o zabrani pušenja, povećanjem poreza i zabranama reklamiranja.

„Isto mogu učiniti i države članice SZO na Zapadnom Balkanu“, poručio je Kluge.

Šefica Sekretarijata okvirne konvencije SZO za kontrolu upotrebe duvana, Adriana Blanko Markuizo, naglasila je da postoji urgentna potreba širom svijeta da se parlamentarci pozabave pitanjem upotrebe duvana.

To, kako je istakla, nije samo zdravstveni problem, već društveni, ekonomski, ekološki i pravni imperativ koji zahtijeva neodložnu pažnju.

“Moramo biti oprezni kada su u pitanju načini na koje duvanska industrija utiče na javno zdravlje i pokušava da neprimjereno utiče na donosioce odluka“, rekla je Blanko Markuizo.

Prema njenim riječima, duvanska industrija je godinama djelovala sa jasnom namjerom da obesmisli ulogu vlada i SZO u sprovođenju javnozdravstvenih politika za epidemiju upotrebe duvana.

Ona je ocijenila da parlamentarci igraju ključnu ulogu u kontroli upotrebe duvana.

Blanko Markuizo je dodala da oni imaju ovlašćenja da donose i nadgledaju sprovođenje dobro osmišljenih i sveobuhvatnih zakona za kontrolu duvana.

„To uključuje pozivanje na punu primjenu Okvirne konvencije SZO za kontrolu duvana i Protokola za eliminaciju nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima“, navela je Blanko Markuizo.

Kako je kazala, promovisanjem parlamentarne debate o kontroli duvana i obezbjeđivanjem efikasnog multisektorskog odgovora, parlamentarci mogu ubrzati napredak u smanjenju upotrebe duvana i postizanju odgovarajućih benefita za održivi razvoj.

Dvodnevi samit parlamentaraca Zapadnog Balkana posvećen ulozi parlamenata u efikasnoj kontroli upotrebe duvana održava se u Budvi pod pokroviteljstvom Skupštine Crne Gore u saradnji sa i uz finansijsku i ekspertsku podršku Sekretarijata Okvirne konvencije SZO za kontrolu upotrebe duvana.

