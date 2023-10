PCM: Ispoštovati preporuke Evropskog parlamenta i odgoditi popis

Podgorica, (MINA) – Partija crnogorskih Muslimana (PCM) zatražila je da se ispoštuju preporuke Evropskog parlamenta i da se popis stanovništva u Crnoj Gori, koji je najavljen za prvu polovinu novembra, odgodi za, kako su kazali, za neko bolje vrijeme.

Iz te partije su kazali da su nacionalni Muslimani u Crnoj Gori, koji s pretrpjeli najveći etnički inžinjering u Crnoj Gori u 21. vijeku kada je, sa 90 hiljada 1991. godine, na popisu iz 2003. broj Muslimana došao na oko 25 hiljada, svjesni kako izgleda taj proces.

„Svjesni smo kako to izgleda kada potpisima i voljom pojedinih partijskih rukovodilaca, tada Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista, gubite svoju naciju i tjeraju vas da uđete u neku novu kojoj ne pripadate“, kaže se u saopštenju.

Iz PCM su kazali da nijesu zaboravili da su „naša braća Crnogorci u tom trenutku sve to nijemo gledali i govorili nam – nije to naš problem”.

„E mi, nacionalni Muslimani, ove 2023. naslućujemo nešto slično, ali ovog puta ne samo prema nama, već prema drugim narodima“, naveli su iz PCM.

Oni su kazali da su nacionalni Muslimani već dovoljno zakinuti i marginalizovani, i da ne žele da kažu da to nije njihov problem.

Iz PCM su poručili da, radi Crne Gore koju, kako su kazali, bezgranično vole kao svoju jedinu i matičnu državu, traže da se ispoštuju preporuke EP.

„Da se popis odgodi i da se u miru, u nekom boljem vremenu, sa nekom organizovanijom državom i nekim funkcionalnim institucijama države i mehanizmima kontrole, konačno slobodno izjasnimo na popisu kako svaki građanin Crne Gore to želi“, kaže se u saopštenju se u saopštenju.

