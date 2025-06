Pavličić: Sudije moraju ostati otporne na pritiske

Podgorica, (MINA) – Sudije moraju ostati otporne na pritiske i vjerne jedino savjesti i zakonu, jer je sud posljednja linija odbrane slobodnog društva, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić.

Ona je to kazala na onlajn Forumu na visokom nivou o demokratiji i nezavisnosti pravosuđa, održanom u organizaciji Evropskog pravnog instituta (ELI).

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da su na skupu, koji je okupio predstavnike vrhovnih i ustavnih sudova, evropskih pravnih institucija i ministarstava pravde, razmatrani ključni dokumenti – Povelja ELI-ja o fundamentalnim ustavnim principima evropske demokratije i ELI-Mount Scopus – evropski standardi nezavisnosti pravosuđa.

Pavličić je naglasila da je forum održan u trenutku kada su vrijednosti pravde, vladavine prava i institucionalnog integriteta ozbiljno stavljene na ispit u mnogim regionima.

„Naša zajednička odgovornost da ojačamo sudsku saradnju, transparentnost i nezavisnost nikada nije bila značajnija“, istakla je Pavličić.

Ona je poručila da Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, snažno podržava dijalog o ključnim temama poput pravosudne nezavisnosti.

Kako je istakla Pavličić, pravosuđe mora biti ne samo nezavisno i nepristrasno, već i efikasno, odgovorno i dostupno svakom građaninu.

Ona je dodala da ti ciljevi zahtijevaju stalni trud i reforme kojima je Crna Gora posvećena.

Pavličić je rekla da je zadatak svih u pravosuđu da zakon štite ne samo kada ide u korist, već i kada obavezuje, primjenjujući ga kao živi mehanizam koji vodi ka pravičnosti, jednakosti i društvenom napretku.

Ona je navela da je uvjerena da će forum poslužiti kao inspiracija za dalji napredak pravosuđa u Crnoj Gori i jačanje demokratskih vrijednosti u Evropi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS