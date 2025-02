Pavličić: Predmeti organizovanog kriminala pod monitoringom Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Predmeti organizovanog kriminala i korupcije su pod monitoringom Vrhovnog suda i neophodno je da konačno dođe do prvih presuda u Specijalnom odjeljenju Višeg suda, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić.

Ona je, na zasijedanju Grupe za pregled implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije UNCAC, u Beču, rekla da su duži period suđenja odlagana.

„Pa je stoga poseban akcenat stavljen na praćenje predmeta od ulaska u sud do konačnog izlaska iz suda u razumnom roku“, kazala je Pavličić.

Ona je rekla da su svjesni izazova sa kojima se moderno društvo susrijeće, kako u vidu već tradicionalnih oblika organizovanog kriminala, tako i raznih oblika korupcije, uz sve veće prisustvo novih sofisticiranih oblika organizovanog finansijskog kriminala.

Prema njenim riječima, Crna Gora se, kao i mnoge zemlje, suočila sa izazovima u tom pogledu.

„Crnogorsko sudstvo se nalazi pred velikim pravosudnim izazovom donošenja prvostepenih, a onda i konačnih odluka u predmetima visoke korupcije, na koje se što prije mora dati adekvatan pravni odgovor“, kazala je Pavličić, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Pavličić je podsjetila da je od pristupanja Konvenciji, Crna Gora napravila velike korake u izgradnji i jačanju svog zakonodavnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije.

„Vlada je donijela je odluku o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, čiji je jedan od zadataka razvoj Strategije za borbu protiv korupcije, sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje, što je i jedna od obaveza u okviru privremenih mjerila za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava“, kazala je Pavličić.

Ona je navela da je Vrhovni sud izradio Analizu kaznene politike za najteža krivična djela, u kojoj je, između ostalog, analizirao kaznenu politiku za krivična djela organizovanog kriminala i visoke korupcije.

„Upravo je ta analiza i bila baza za izradu Smjernica za postupanje sudova prilikom odlučivanja o podnijetim sporazumima o priznanju krivice“, rekla je Pavličić.

Ona je dodala da je Vrhovni sud izradio i smjernice za unapređenje upravljanja predmetima teškog i organizovanog kriminala i korucije.

„A planovi Vrhovnog suda za povećanje povjerenja javnosti u rad sudova, posebno Specijalnog odjeljenja, iznijeti su u planu rada Vrhovnog suda za 2025. godinu“, kazala je Pavličić.

Ona je rekla da je planom predviđen poseban monitoring rada Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.

„Pa će doprinos i uloga predsjednika Vrhovnog suda i sudija Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda biti od izuzetnog značaja, kako u pogledu stručne, tako i u pogledu organizacione podrške“, ocijenila je Pavličić.

Govoreći o problem tzv. “crvenih omota”, odnosno predmeta starijih od tri godine, Pavličić je kazala da je uvedena nova mjera – jedinstveni nacionalni program za rješavanje starih predmeta i najavila formiranje radnog tima koji će pratiti dinamiku rada na tim predmetima i prevenirati njihov budući nastanak.

Tokom boravka u Beču, Pavličić će se sastati sa direktorom Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala Džonom Brandolinijem.

Iz Vrhovnog suda rekli su da zasijedanju UNCAC-a u Beču prisustvuje i sutkinja Višeg suda u Podgorici Irena Šofranac Nedović.

