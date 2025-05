Pavličić: Nezavisno pravosuđe važno za opšti napredak društva

Podgorica, (MINA) – Snažno, nezavisno i efikasno pravosuđe važno je za opšti napredak društva, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić na Svjetskom kongresu pravnika u Dominikanskoj Republici.

Ona je kazala da pravosuđe treba da čine sudije i intelektualna elita, koji su sposobni da ciljnim tumačenjem i dosljednom primjenom propisa, na odlučan način, oblikuju crnogorski pravni sistem, razvijajući ga u duhu evropskih pravnih standarda i pravnog naslijeđa Evropske unije.

Iz Vrhovnog suda je sopšteno da Svjetski kongres pravnika predstavlja najveći globalni pravni događaj, koji se održava od subote do sjutra.

Kako su naveli, taj kongres predstavlja otvoreni forum na kojem se okupljaju predsjednici najviših nacionalnih sudova, šefovi država, sudije, akademici, advokati, notari, aktivisti.

Iz Vrhovnog suda su kazali da na kongresu učestvju i studenti i drugi srodni stručnjaci povezani sa pravnim svijetom i vladavinom prava, kao bi razmijenili iskustva i kreirali modele saradnje za jačanje i proširenje vladavine prava i njenih institucija.

Oni su rekli da na trodnevnom kongresu učestvuje više od 300 govornika i panelista iz oko 70 zemalja svijeta.

„Učesnici razgovaraju o različitim temama, od regulacije vještačke inteligencije do nezavisnosti sudstva, izazova u korporativnoj praksi i analiziraju neke od najvažnijih problematika sa kojima se trenutno suočava vladavina prava na globalnom nivou, a za koje pravna zajednica treba da predloži rješenja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Pavličić, na poziv osnivačica Međunarodnog udruženja uglednih pravnika za porodično pravo, prisustvovala sastanku na kome je dobila poziv da se učlani u to uduženje eminentnih stručnjaka iz oblasti porodičnog prava.

Iz Vrhovnog suda su najavili da će Pavlićić prisustvovati i ceremoniji uručenja Nagrade za svjetski mir i slobodu za ovu godinu, koja će biti dodijeljena sutkinji Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država Sonji Sotomajor.

„Na poziv organizatora skupa, zajedno sa najvišim zvanicama, prisustvovaće i kraljevskom ručku čiji će domaćin biti Njegovo Veličanstvo kralj Španije Felipe VI“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pokrovitelj kongresa, koji se održava 29. put, Svjetsko udruženje pravnika (WJA) koje postoji 55 godina, a čija misija je slogan „Svijet kojim vlada zakon, a ne sila.”

