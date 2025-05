Pavićević: Hitno poboljšati status medicinskih sestara

Podgorica, (MINA) – Sindikat zdravstva pokrenuće sve oblike sindikalne borbe u zaštiti profesije medicinskih sestara, ukoliko se njihov status po pitanju zarada hitno ne poboljša, poručio je predsjednik tog sindikata Vladimir Pavićević povodom Međunarodnog dana sestrinstva.

“Danas je dan kada svi pomislimo na one koji se staraju o zdravlju, koji cijeli radni vijek provedu u hirurskim salama, laboratorijama, uz bolesničke postelje, u kućnim posjetama i danonoćno brinu o nama”, naveo je Pavićević.

Kako je istakao, ako se i sjutra bude mislilo na njih, treba znati da medicinske sestre imaju najniži koeficijent za obračun zarade u Crnoj Gori.

“Ovaj razočaravajući podatak svakako ih neće spriječiti da i dalje obavljaju svoj posao”, kazao je Pavićević.

Prema njegovim riječima, taj podatak bi morao da zamisli društvenu zajednicu o tome da li je privatijivo da se njihov posao na takav način vrednuje.

“Ukoliko se status medicinskih sestara po pitanju zarada hitno ne poboljša, Sindikat zdravstva Crne Gore će biti primoran da pokrene sve oblike sindikalne borbe u zaštiti profesije i statusa medicinskih sestara”, kazao je Pavićević.

