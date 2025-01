Pavel naredna dva dana u u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Češke Petr Pavel boraviće naredna dva dana u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dočekati Pavela u Vili Gorica uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dva zvaničnika.

U saopštenju se navodi da će Milatović i Pavel dati izjave za javnosti, a zatim posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Vile Gorica.

“Milatović će prirediti svečani ručak u čast Pavela, nakon čega će dva predsjednika otvoriti Biznis forum na kojem će učestvovati predstavnici Privredne komore Crne Gore u saradnji sa Konfederacijom industrije Češke”, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, tokom drugog dana posjete, Milatović i Pavel će održati predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je zvanična posjeta Pavela Crnoj Gori potvrda odličnih i prijateljskih odnosa dvije države i da predstavlja dodatan impuls jačanju međudržavne saradnje.

