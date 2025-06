Pauza na sjednici Skupštine dok Vlada ne saopšti odluku o FCJK

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine prekinuta je, na zahtjev Demokratske partije socijalista (DPS), dok Vlada ne odgovori da li je odbijen predlog o upisu brucoša o trošku države na Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK).

Pauzu na sjedinici Skupštine, na kojoj ministar finanasija Novica Vuković obrazlaže predlog izmjena i dopuna zakona o tržištu kapitala, tražio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević, zbog informacije u medijima da je Vlada danas odbila predlog o upisu brucoša o trošku države na FCJK.

„Dobili smo iz javnosti, navodno sa sjednice Vlade, vrlo uznemiravajuću informaciju. Riječ je o FCJK kojeg je osnovala Vlada, da izučava crnogorski jezik, koji je po Ustavu službeni u Crnoj Gori“, rekao je Rakočević.

Kako je kazao, to pitanje je vrlo važno i zbog toga traže odgovor.

„U skladu sa Poslovnikom, tražimo pauzu dok Vlada ili ministar finansija ne dostave odgovor i u odnosu na to da se izjasnimo“, rekao je Rakočević.

Poslanik DPS-a Oskar Huter naveo je da je Vuković, na pitanje poslanice te stranke Aleksandre Vuković Kuč o odluci Vlade koja se tiče FCJK, rekao da nije bio na sjednici.

„Riječ je o resornom ministru za finansije, a ako on o tome ne zna ništa, to je slika i prilika Vlade koja ne zna šta se donosi i kakva se šteta pravi“, dodao je Huter.

Vuković je odgovorio da se radi o sjednici Vlade koja je počela u 11 sati, od kada je on u Skupštini.

„Tražite mi odgovor na pitanje sa današnje sjednice Vlade, a ja sjedim ovdje tri sata. Hoćete li sad da pošaljem poruku i da Vas informišem porukom šta je bilo na Vladi? Nijesam sms ministar“, rekao je Vuković.

On je kazao da Vlada radi transparentno i da će obavijestiti javnost o svojim zaključcima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS