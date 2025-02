Partnerstvo sa UN doprinijelo demokratizaciji društva

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnje partnerstvo Crne Gore i Ujedinjenih nacija (UN) značajno je doprinijelo demokratizaciji crnogorskog društva i sveukupnom razvoju zemlje, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović se da Guterešom sastao na marginama zasjedanja Savjeta za ljudska prava u Ženevi.

Iz tog Vladinog resora su rekli da se Gutereš interesovao za aktuelne regionalne prilike, ocijenivši da proces evropske integracije doprinosi jačanju stabilnosti i daljem prosperitetu Zapadnog Balkana.

„Osvrnuo se na izazove sa kojima se suočava svijet i ukazao na važnost saradnje u zaštiti i promociji mira i poštovanja ljudskih prava“, navodi se u saopštenju.

Gutereš je poručio da je Crna Gora aktivna i pouzdana članica UN-a i da može da računa na punu podršku u daljim razvojnim naporima.

„Ibrahimović je izrazio zahvalnost na dugogodišnjem partnerstvu Crne Gore i UN sistema, što je značajno doprinijelo demokratizaciji crnogorskog društva i sveukupnom razvoju zemlje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ibrahimović informisao Gutereša o ključnim rezultatima na planu ostvarenja vanjskopolitičkih prioriteta.

Saradnja sa UN-om, kako je naglasio Ibrahimović, komplementarna je reformama iz evropske agende.

„Osvrnuvši se na značaj regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa za evropsku integraciju država Zapadnog Balkana, ministar je podsjetio na privrženost Crne Gore principima Povelje UN-a“, kaže se u saopštenu.

Ibrahimović je istakao da multietnički, multikonfesionalni i multikulturalni karakter savremene Crne Gore predstavlja posebnu vrijednost i temelj crnogorskog društva.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim geopolitičkim izazovima, ocijenivši da UN ima ključnu ulogu u očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“, navodi se u saopštenju.

