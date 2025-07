Partije čestitale Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Lideri više političkih partija čestitali su građanima 13. jul – Dan državnosti Crne Gore.

Predsjednik Socijaldemokratske partije i jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović kazao je da je 13. jul dan koji sublimira crnogorsku vječnost, slobodarstvo i milenijumsko trajanje.

“Datum koji nam je u 19. vijeku donio međunarodno priznanje a u 20. vijeku, ustankom bez presedana u porobljenoj Evropi, otvorio vrata vraćanju državnosti, nasilno otetoj sramne 1918″, naveo je Vujović.

Borba protiv Crne Gore je, prema njegovim riječima, možda i najviše borba protiv 13. jula.

“I baš zato su tu borbu već izgubili. Srećan Dan državnosti i Dan ustanka”, poručio je Vujović.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da 13. jul simbolizuje temelj slobodarske i državotvorne tradicije Crne Gore.

“Taj datum nije samo istorijski jubilej, već i prilika da se podsjetimo ko smo kao društvo i kakvu Crnu Goru želimo da gradimo”, poručio je Šehović.

On je kazao da svaki pokušaj da se neofašizam provuče kroz reviziju prošlosti, zamjenu teza i političko koketiranje s mračnim simbolima završiće kao i svaki prethodni – na poraženoj strani istorije.

“Dio aktuelne vlasti otvoreno i sistematski radi na potiskivanju istine o ustanku, umanjivanju značaja antifašističke borbe, relativizaciji zločinačkih ideologija i rehabilitaciji četničkog pokreta”, rekao je Šehović.

Kako je dodao, iako su ti pokušaji istorijski i moralno neodrživi, politički su krajnje opasni, jer su usmjereni protiv samih temelja crnogorske državnosti.

“Zato im, baš danas, većinska Crna Gora poručuje odlučno i bez zadrške: za fašizam i šovinizam nema mjesta u zemlji koja je vazda birala slobodu”, naveo je Šehović.

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da 13. Jul jedan od najznačajnijih dana u istoriji Crne Gore, koji snažno simbolizuje borbu za državu i borbu protiv fašizma.

“Upravo na današnji dan 1941.godine, ustala je većinska Crna Gora, kako bi porazila zlo fašizma”, rekao je Ibrahimović.

Kako je naveo, istorija je potvrdila da je Crna Gora uvijek bila na pravoj strani – strani slobode, pravde i ljudskog dostojanstva.

“Niko kao mi ne zna koliko je važno imati svoju državu, svoj suverenitet i pravo na slobodan život.

Zato je naš zadatak danas jasan – da sačuvamo pečat državnosti koji su nam ostavili naši preci, da ga prenesemo budućim generacijama kao simbol jedinstva, slobode i odgovornosti”, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da Crna Gora danas snažno korača ka Evropskoj Uniji i poručio da to je strateški prava sa kojeg neće skrenuti.

“Neka nas duh 13. jula i dalje vodi u izgradnji moderne, otvorene i pravedne Crne Gore, koja je dom za sve svoje građane, bez obzira na vjeru, naciju ili uvjerenje”, naveo je Ibrahimović.

Predsjenik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da se danas s ponosom prisjećamo dva velika istorijska trenutka – međunarodnog priznanja crnogorske državnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine i slavnog narodnog ustanka protiv fašizma 1941.

“Ove dvije svetinje predstavljaju stubove slobodarske tradicije naše države i vječni su podsjetnik da Crna Gora pripada svom narodu – onima koji su je stvarali, branili i čuvali”, naveo je Joković.

Kako je rekao, SNP u kontinuitetu baštini te vrijednosti: slobodu, pravdu, solidarnost i borbu za dostojanstven život svakog čovjeka.

Joković je kazao da vjeruju u Crnu Goru kao zemlju svih njenih građana, u kojoj nema mjesta za podjele, revanšizam i ucjene, već u kojoj je narod taj koji odlučuje, a država ta koja štiti njegove interese.

“Na današnji dan pozivamo na jedinstvo i pomirenje, jer samo zajedno možemo graditi Crnu Goru koja će biti jaka, poštovana i pravedna”, naveo je Joković.

Predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan rekao je da 13. jul objedinjava najviše vrijednosti crnogorske istorije od utemeljenja crnogorske državnosti 1878, pa do antifašizma koji je ugrađen u njene temelje ustankom 1941. godine.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore i danas snažno brane takve vrijednosti, nezavisnosti, građankog društva, sekularizma i antifašizma, koje se ponovo dovode u pitanje i relativizuju.

“Istorija je ispisala zlatnim slovima našu borbu i davno stavila tačku na istinu na kojoj počiva i savremeno crnogorsko društvo, pa će svaki takav pokušaj završiti kako tada, tako i danas, na smetlištu istorije”, istakao je Belan.

On je rekao da je Crna Gora neodvojiv dio porodice starih evropskih nacija, demokratskih društva i slobodnog svijeta Evrope.

“Njeni građani umjesto relativizacije, povampirenja duhova prošlosti i zla, zaslužuju evropsku budućnost i kvalitet života”, naveo je Belan.

