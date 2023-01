Partije čestitale Božić

Podgorica, (MINA) – Većina političkih partija u Crnoj Gori čestitala je Badnji dan i Božić sveštenstvu i vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti.

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić rekao je da će badnjak danas ogrijati mnoge domove širom Crne Gore i donijeti blagostanje i mir svima koji slave najradosniji hrišćanski praznik – Božić.

Kako je naveo, univerzalne vrijednosti uvažavanja, opraštanja, zajedništva, solidarnosti i ljubavi podsjećaju da je duhovna izgradnja čovjeka njegova najveća pobjeda nad onim što su izazovi savremenog svijeta.

“Ovaj Božić dočekujemo još radosniji, spoznajući činjenicu da smo prije dvije godine uspjeli da sačuvamo slobodu vjeroispovijesti svih vjernika kao temeljnu vrijednost koju su nam u amanet ostavili naši preci”, rekao je Bečić.

On je poželio da praznični dani budu dani pomirenja i oprosta i dani dobrog zdravlja.

“Neka unesu radost i mir u sve domove, da budu dani ljubavi, sloge i napretka među svim vjernicima i građanima Crne Gore”, dodao je Bečić.

Predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović rekao je da je vrijeme blagdana vrijeme radosti i međusobnog uvažavanja.

“Želim da predstojeće praznične dane provedete u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju sa svojim najbližima”, navodi se u čestitki Ibrahimovića.

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da tolerancija i suživot nemaju cijenu i da je upravo Božić pravi podsjetnik na takve istinske vrijednosti.

On je rekao da pravoslavni hrišćani trpe velike izazove.

“Srpski narod na Kosovu i Metohiji proslavlja božićne praznike u uslovima terora i nepoštovanja osnovnih prava na život i postojanje”, naveo je Mandić.

On je rekao da niko nema pravo da zabrani srpskom patrijarhu da boravi u svom domu u Pećkoj patrijaršiji, a da se i takva “nasilja” dešavaju.

“Molimo se da razum preovlada kod onih koji misle da će varvarskim napadima na srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu zaustaviti Hristovu riječ i misiju dobrote i prosvećenja na ovim prostorima. U takvom naumu niko nije uspio u prošlosti, pa sigurno neće uspjeti ni u budućnosti”, poručio je Mandić.

Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević rekao je da je po Biblijskom predanju simbolika Božića poruka lijepih vijesti.

“Danas su nam one potrebnije, možda i više nego ikada ranije. Želim da vam Božić donese blagostanje, mir i porodičnu radost. Neka božićno slavlje bude nagovještaj bolje godine, godine napretka i boljitka za sve naše građane”, naveo je Konjević.

Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović kazao je da duh Božića i vrijednosti koje nosi taj praznik treba sve da podsjeti na dobre međuljudske odnose, uvažavanje, razumijevanje i praštanje među svim ljudima.

“Crna Gora baštini duboko takve vrijednosti, pa sam uvjeren da ćemo naredne dane proslaviti svi zajedno, sa porodicom, prijateljima i komšijama, slaveći bratstvo svih ljudi bez obzira na različitosti koje su naše najveće bogatstvo”, rekao je Popović.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poželio je pravoslavnim vjernicima da Badnje veče i Božić dočekaju u svojim domovima, u punoj posvećenosti najplemenitijim emocijama, uz jačanje duhovnog mira, spokoja, radosti i harmonije.

On je naglasio da Božić za pravoslavne vjernike ima najveću potvrdu u vječitom rađanju Isusa Hrista, u porukama Hristove sloge, koje u svojoj osnovi imaju i mirenje svih naroda i svih vjera.

Pedsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da vjeruje da današnja generacija stanovnika Crne Gore može izgraditi bolju i pravedniju zajednicu, društvo koje će pokazati svoje čovječnije i pravednije lice.

“Svake nove godine daje nam se i nova prilika da počnemo iznova, da ne zaboravimo temeljne vrijednosti našeg zajedništva i odolimo iskušenju posvađanosti, mržnje i straha”, rekao je Danilović.

Kako je naveo, ta istorijska iskušenja su oduvijek tu i oduvijek stoje nasuprot onoga zahtjevnijeg – posvećenosti sebi i drugima bez obzira da li smo u istoj ili u različitim vjerama.

“Naš zadatak je da čuvamo svoju kuću, ali i da dijelimo svoj dom”, kazao je Danilović.

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić rekao je da samo ujedinjeni u bratskoj ljubavi jedni prema drugima i Crnoj Gori, bez obzira na sve razlike, može se u nove pobjede i protiv svih iskušenja.

“Vaskrsla i preporođena Crna Gora nakon velike borbe za svetinje na čelu sa blažinopočivšim mitropolitom Amfilohijem i mnogobrojnim sveštenstvom velika je obaveza i amanet da se sabrani oko vjere u ove blage dane okrenemo bratskoj ljubavi slozi i pomirenju”, rekao je Milačić.

Predsjednik Force Genci Nimanbegu kazao je da se sjutra proslavlja Božić, praznik rađanja novog života, kada je cijela porodica na okupu, a svima koji slave poželio da ga provedu u sreći i blagostanju.

“Veliki su izazovi pred nama, ali ako se svi ujedine baš kao za ove praznike, svaka prepreka se može prevazići. S toga još jednom, želim da zavlada mir i da ova godina bude godina blagostanja za sve nas”, naveo je Nimanbegu.

