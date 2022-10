Parlamentarni izbori neizbježni

Podgorica, (MINA) – Rezultati jučerašnjih lokalnih izbora izvjesna su najava izbornog procesa na državnom nivou, ocijenili su iz Demokratske partija socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da preliminarni rezultati, koji su izraz volje skoro pola biračkog tijela, pokazuju da su opozicione stranke i one koje su van parlamenta, osvojile većinu glasova.

“To jasno ukazuje na sporni legitimitet većine iz 2020. godine i potrebu da se što prije organizuju državni izbori, kako bi se zaustavilo politički nakaradno stanje, u kojem stranka koja ima nekoliko procenata i njen lider, zloupotrebljavaju institucije i vlast”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da su samostalno ili sa koalicionim partnerima jedini politički subjekat koji ima odbornike u svih 14 opština.

Kako su dodali, u većini opština su politički subjekt sa najvećim brojem glasova.

“U Podgorici, iako nemamo apsolutnu većinu, broj odbornika liste koju je predvodio Ivan Vuković je skoro duplo veći od sljedeće liste, u Bijelom Polju smo osvojili vlast, u Baru takođe, u Plavu je naša lista osvojila apsolutnu većinu”, istakli su iz DPS-a.

Oni su ukazali da su u Tivtu partija sa ubjedljivo najviše odbornika, u Danilovgradu najjača politička partija, da su u Kolašinu osvojili najviše glasova, dok na Žabljaku imaju najviše odbornika.

“U svim opštinama gdje smo osvojili vlast ili imamo najveći broj odbornika, pozivamo sve političke subjekte koji ne grade svoj program na mržnji, već na razvoju Crne Gore, njenoj evropskoj perspektivi i jačanju građanskog društva, na formiranje postizbornih koalicija”, naveli su iz DPS-a.

Kako su rekli, vjeruju da je za mnoge partije period od dvije godine bio “otrježnjujući”, i da su shvatili da se na mržnji prema DPS-u ne može graditi politika i voditi država.

Iz DPS-a su kazali da se izraziti pad izlaznosti građana može tumačiti kao razočarenje birača koje je nastupilo poslije 2020. godine, kada su, kako su naveli, umjesto najavljenog „oslobođenja“ dobili nestabilnost, ogromna zaduženja, rast nezaposlenosti, pad ekonomije, ruiniranje zdravstva.

“Sa druge strane, ove izbore je karakterisala nezapamćena zloupotreba državnih resursa, partijsko zapošljavanje po državnim preduzećima, koje je devastiralo te sisteme i napravilo od njih gubitaše. Sve su to posljedice sa kojima ćemo se suočiti brzo”, rekli su iz DPS-a.

Svjesni su, kako navode, da je trend populističke politike koji je globalni, stigao i u Crnu Goru, i da obećanja koja su lažna i neutemeljena mogu da trenutno zavaraju.

“To je neodgovoran način vođenja politike, obmana birača, koja ima svoju cijenu i nikad nijesmo, niti ćemo na taj način tražiti podršku glasača”, ističe se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su u nekim opštinama očekivali veću podršku, zbog konkretnih rezultata koje je lokalna vlast postigla, ali da su očigledno drugi faktori opredijelili izbornu volju birača.

“U narednom periodu ćemo analizirati rezultate, trudeći se da eventualne greške ispravimo do parlamentarnih izbora, koji su sada već gotovo izvjesni”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS