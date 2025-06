Parlamentarna diplomatija može značajno doprinijeti rješavanju kriza

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna diplomatija i institucionalizovani dijalog izabranih predstavnika građana mogu značajno doprinijeti rješavanju kriza, dopunjujući klasične diplomatske kanale, poručeno je sa zasijedanja Parlamentarne skupštine (PS) Unije za Mediteran u Malagi.

Članovi Delegacije crnogorske Skupštine Mirsad Nurković i Gordan Stojović učestvovali su na zasijedanju PS Unije za Mediteran i samitu predsjednika parlamenata država članica, koji su održani prethodna dva dana u Malagi, u okviru španskog predsjedavanja PS.

“Zasijedanje su otvorili predsjednica Kongresa poslanika Španije Francina Armengol, prvi potpredsjednik Senata Španije Havijer Maroto, predsjednik Predstavničkog doma Maroka Rašid Talibi El Alami, potpredsjednik Predstavničkog doma Egipta Mohamed Abul El Enein i potpredsjednica Evropskog parlamenta Pina Pičijero”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u uvodnim izlaganjima istaknuta složenost savremenih migracionih izazova i potreba za zaštitom najranjivijih grupa, naročito žena i mladih, kroz regionalnu saradnju i unapređenje obrazovanja kao ključnog alata u borbi protiv radikalizacije.

Iz crnogorske Skupštine su rekli da je ukazano na ulogu parlamenata, koji kroz pluralizam mogu imati snažniji uticaj od izvršne vlasti u jačanju međusobnog povjerenja i zajedničkog djelovanja.

“U okviru diskusije posvećene migracijama u Sredozemlju, parlamentarci su podsjetili da su brojni izazovi identifikovani još tokom Barselonskog procesa i dalje prisutni, dok brojna obećanja iz tog perioda nijesu ispunjena”, kaže se u saopštenju.

Posebno je, kako su naveli iz Skupštine, naglašena važnost poštovanja međunarodnog prava, naročito u svjetlu aktuelnog sukoba između Izraela i Palestine, uz poziv da se nastave napori za postizanje pravednog i održivog rješenja.

“Istaknuto je da parlamentarna diplomatija i institucionalizovani dijalog izabranih predstavnika građana mogu značajno doprinijeti rješavanju kriza, dopunjujući klasične diplomatske kanale, i ponuditi konkretne predloge zasnovane na uzajamnom poštovanju i odgovornosti”, kaže se u saopštenju.

Stojović je ukazao da su migracije trajna i prirodna pojava u mediteranskom prostoru i da savremeni izazovi proističu iz njihove sve veće razmjere, dinamike i složenosti.

“Istakao je potrebu za dugoročnim pristupom integraciji migranata, kroz inkluzivne politike koje omogućavaju očuvanje identiteta uz jačanje društvene kohezije i stabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Stojović posebno naglasio značaj ravnomjerne raspodjele odgovornosti među državama, kao i važnost obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti kao ključnih instrumenata integracije.

On je upozorio da se migracije ne smiju posmatrati isključivo kroz bezbjednosnu prizmu, već i kao potencijalni pokretač razvoja.

“U tom kontekstu, naglasio je potrebu očuvanja Mediterana kao prostora otvorenosti, dijaloga i međusobne razmjene”, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da su, na zasijedanju u Malagi, održane sjednice svih stalnih odbora PS Unije za Mediteran.

Kako su naveli, crnogorski poslanici učestvuju u radu Odbora za energetiku, zaštitu životne sredine i vode i Odbora za poboljšanje kvaliteta života, razmjenu iskustava između civilnih društava i kulturu.

“Odbori su usvojili niz preporuka u kojima se, između ostalog, poziva na usvajanje sveobuhvatnog i koordinisanog pristupa migracionim politikama, zasnovanog na solidarnosti, poštovanju ljudskih prava i održivom razvoju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebna pažnja posvećena uzrocima neregularnih migracija, poput siromaštva, sukoba, kršenja ljudskih prava i klimatskih promjena.

Iz Skupštine su rekli da preporuke uključuju jačanje lokalnog razvoja, podršku reintegraciji povratnika, zapošljavanje mladih i žena u STEM oblastima, kao i stvaranje sigurnih i legalnih migracionih puteva.

Takođe je, kako su naveli, pozvano na jačanje mirovnih i razvojnih inicijativa, uz poštovanje međunarodnog prava i rezolucija Ujedinjenih nacija.

“Među preporukama se nalazi i potreba za borbom protiv trgovine ljudima, zaštitom djece bez pratnje, suzbijanjem diskriminacije i promocijom pozitivnih aspekata migracija kroz inkluzivne politike”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istaknuta i potreba za stabilizacijom regionalnih tenzija, uključujući i one između Izraela i Irana, isključivo putem diplomatskih mehanizama.

Paralelno sa zasijedanjem, održan je samit predsjednika parlamenata zemalja članica PS Unije za Mediteran, na kojem su, kako su rekli iz crnogorskog parlamenta, šefovi zakonodavnih tijela iz Evropske unije i mediteranskog regiona diskutovali o savremenim migracionim izazovima.

Učesnici su ukazali da savremeni izazovi, uključujući oružane sukobe, klimatske promjene i ekonomske nejednakosti, zahtijevaju strukturirane i dugoročne odgovore.

“Istaknuta je presudna uloga parlamenata u nadzoru nad sprovođenjem migracionih politika, implementaciji mirovnih sporazuma i jačanju regionalne stabilnosti kroz parlamentarni dijalog”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom tematskih sesija razmatrani i širi izazovi, prije svega zapošljavanje mladih, klimatska otpornost, rodna ravnopravnost i stanje na Bliskom istoku, uz zaključak da je regionalna saradnja preduslov za zajednički odgovor na sve kompleksniju migracionu dinamiku.

“Usvajanjem deklaracije na samitu, predsjednici parlamenata potvrdili su posvećenost daljem jačanju saradnje na Mediteranu, sa fokusom na mir, bezbjednost, poštovanje ljudskih prava i upravljanje migracijama”, kaže se u saopštenju.

Dokument, kako su rekli iz Skupštine, poziva na primjenu međunarodnih i evropskih okvira za bezbjednu i regulisanu migraciju, podršku integracionim politikama i jačanje zakonodavne kontrole.

Oni su naveli da je posebno naglašena potreba za borbu protiv rasizma i ksenofobije, osnaživanje mladih i žena, kao i razvoj zelenih politika i zaštite životne sredine.

“Naročita pažnja posvećena je podršci trajnom miru na Bliskom istoku i humanitarnim potrebama stanovništva u Gazi i nastavku Foruma o budućnosti Mediterana kao značajne platforme za nastavak dijaloga”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, na marginama zasijedanja, crnogorska delegacija imala priliku da razmijeni mišljenja sa kolegama iz Alžira, Austrije, Hrvatske, Turske i Španije, sa kojima je razgovarano o mogućnostima jačanja bilateralne i multilateralne saradnje i o daljim inicijativama u okviru PS Unije za Mediteran.

