Pacijentu povrijeđeno pravo na život zbog pogrešeno postavljene ljekarske dijagnoze

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud Crne Gore je, prvi put, utvrdio da je jednom pacijentu povrijeđeno pravo na život zbog pogrešno postavljene ljekarske dijagnoze, usljed koje je bio prinuđen da sam snosi troškove liječenja koje su državni organi odbili da refundiraju.

Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, konkretan građanski postupak tiče se prava na naknadu materijalne i nematrijalne štete, zbog greške ljekara – pogrešne dijagnoze i, između ostalog, prava na refundaciju troškova liječenja.

Prvi zdravstveni problemi kod pacijenta su, navode iz suda, počeli 2012. godine, kada su mu nalazi krvi bili loši i imao je povećanu temperaturu.

Nakon urađenih analiza u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) je primljen na infektivnu kliniku, radi ispitivanja na infektivne bolesti, ali je nakon dvadesetak dana otpušten sa liječenja sa dijagnozom upale pluća.

Pacijent je, pojašnjava se, do 2014. periodično imao prehlade i sve vrijeme povećane leukocite, CRP i sedimentaciju, a stanje mu se 2015. godine pogoršalo, nakon čega je insistirao da mu snime pluća, kada mu je na skeneru lociran tumor.

Upućen je na konzilijum za bolesti pluća u bolnicu „Dr Jovan Bulajić” u Brezoviku radi donošenja odluke o modalitetu daljeg liječenja.

“On se nije javio na navedeni konzilijum, već je samoinicijativno, bez uputa nadležnog fonda, otišao na liječenje u Njemačku, gdje mu je na Klinici u Flensburgu ustanovljena dijagnoza „klasični Hočkinov limfom”, od koga je kasnije i izliječen”, piše u saopštenju.

Pacijent je, dodaje se, troškove liječenja u Njemačkoj od 25,3 hiljade EUR sam platio, ali je nakon završenog liječenja, radi refundacije troškova, pokrenuo upravni postupak, a potom i upravni spor.

Kako su naveli iz Ustavnog suda, upravni organi i Upravni sud smatrali su da se, u konkretnom slučaju, nije radilo o hitnoj medicinskoj pomoći osobi koja se zatekla u inostranstvu, a koja se nije mogla odložiti do povratka u Crnu Goru.

Podnosilac je dalje pokrenuo građanski postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici tužbom radi naknade materijalne i nematerijalne štete KCCG, ali je taj sud tužbu odbio, a Viši sud potvrdio presudu.

Presudom Vrhovnog suda Crne Gore revizija podnosioca je odbijena, kao neosnovana.

Ustavni sud je, pozivajući se na praksu Evropskog suda, utvrdio da su sudovi na svim nivoima, suočeni sa spornim mogućim slučajem prvobitno pogrešno postavljene dijagnoze, propustili da utvrde da li su troškovi liječenja u inostranstvu bili od vitalnog interesa za zaštitu života podnosioca ustavne žalbe.

Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

“U ponovnom postupku, sudovi treba da utvrde da li je podnosilac koji se žali na povredu prava na život bio „potencijalna” žrtva kršenja prava na život, uslijed postavljene dijagnoze, ispitujući balans između suprostavljenih interesa u konkretnom slučaju, a to su vitalni interes podnosioca, koji se manifestuje kroz pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti, odnosno život i tjelesni integritet, i javni interes za poštovanjem pravno propisanog puta za ostvarivanje prava na refundaciju troškova liječenja”, navodi se u saopštenju Ustavnog suda.

