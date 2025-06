Otvorili žiro račun za donacije mladima bez roditeljskog staranja

Podgorica, (MINA) – Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) otvorila je poseban žiro račun za uplate donacija koje će biti upotrebljene kako bi se obezbijedila dodatna podrška mladima bez roditeljskog staranja nakon njihovog izlaska iz Dječjeg doma u Bijeloj.

Iz ZOCG je saopšteno da bi se time osigurao kontinuitet njihovog projekta kojim se obezbjeđuje psihološka i mentorska podrška za šest mladih ljudi koji ove godine napuštaju Dom, a u jednom slučaju i rješavanje stambenog pitanja putem zakupa smještaja.

Navodi se da 23 hiljade EUR, koliko je do sada obezbijeđeno, omogućavaju takvu podršku svega nekoliko mjeseci, što nije dovoljno.

Iz ZOCG su rekli da se uplatom doprinosi stvaranju uslova da se olakša proces tokom kojeg mladi bez roditeljskog staranja postaju samostalni, integrisani, korisni i zadovoljni članovi društva.

Generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović istakla je da projektom koji su pokrenuli namjeravaju da uspostave održiv sistem podrške toj ciljnoj grupi.

Ona je poručila da uspostavljanje kvalitetnijeg sistema brige i podrške djeci i mladima bez roditeljskog staranja, kao ranjivoj društvenoj grupi, predstavlja složen poduhvat koji zahtijeva mnogo vremena i truda.

“Počevši od izmjene zakonske regulative, preko formiranja novih ustanova i institucija, pa do razvoja društvene svijesti kako bi model hraniteljstva, odnosno odrastanja djece bez roditelja u hraniteljskim porodicama postao mnogo zastupljeniji nego što je to sada”, navela je Manojlović.

Ona je rekla da, dok se sve to ne realizuje, čine ono što mogu u postojećim okolnostima kako bi pomogli da mladi koji nijesu bili u prilici da odrastaju u porodici, već u ustanovi u Bijeloj, naprave što bezbolniju tranziciju ka samostalnom životu.

“Upravo zato smo i pokrenuli donatorsku akciju kako bismo bili u mogućnosti da sprovedemo mjere u cilju zadovoljavanja ne samo njihovih osnovnih egzistencijalnih potreba poput stanovanja, obrazovanja i zaposlenja, već i u cilju psihološke podrške, razvoja talenata i jačanja socialnih i drugh vještina”, saopštila je Manojlović.

Iz ZOCG su naveli da su, u okviru realizacije projekta „Socijalna i egzistencijalna inkluzija djece i mladih bez roditeljskog staranja – povezivanje sa lokalnim zajednicama u Crnoj Gori”, urađena dva studiozna dokumenta u kojima je to važno društveno pitanje analizirano sa pravnog i psiho-socijalnog stanovišta.

“Dokumenti sadrže čitav set mjera koje treba preduzeti, a na čijoj će implementaciji i promociji ZOCG raditi u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Manojlović je poručila da briga o mladima bez roditeljskog staranja ne smije stati sa njihovim izlaskom iz Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj, već da upravo tada mora početi pravi, odgovoran i sistemski rad na njihovoj inkluziji i osnaživanju.

