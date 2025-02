Otvoreno Državno takmičenje osnovaca i srednjoškolaca

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović svečano je danas, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, otvorila Državno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola 2025.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), za takmičenje su se prijavila 872 učenika iz 93 osnovne škole i 36 srednjih škola, što je oko 20 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Jakšić Stojanović je na svečanosti naglasila da je znanje ključni resurs svakog društva i temelj njegovog napretka.

„Zato je organizacija ovakvih takmičenja idealna prilika da zajednički slavimo znanje. I to u najboljem društvu. U društvu ovih mladih ljudi koji predstavljaju ono najbolje i najvrednije što ova zemlja ima“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je poručila učenicima da je sama činjenica da su svojim radom, trudom, posvećenošću i zalaganjem uspjeli da se plasiraju za to takmičenje, vrijedna poštovanja.

„Ne možete pobijediti svi, ali ono što morate znati jeste da od vas očekujemo da date sve od sebe da ostvarite što bolji rezultat“, istakla je Jakšić Stojanović.

Oa je dodala da će ti mladi ljudi, bez obzira na rezultate takmičenja, imati u narednom periodu bezrezervnu podršku Ministarstva i Ispitnog centra za sve svoje buduće uspjehe.

Direktor Ispitnog centra Miloš Trivić istakao je da će, pored svih novina koje su uvedene od ove godine, ta ustanova i u narednom periodu biti snažna podrška talentovanim i nadarenim učenicima u cilju podsticanja interesovanja iz pojedinih predmetnih oblasti.

Đaci osnovnih škola danas su se takmičili iz prve grupe predmeta – matematike u VI i IX razredu, fizike, hemije i biologije.

Kako je najavljeno, sjutra će biti održano takmičenje iz treće grupe predmeta – istorije i geografije, a takmičenje iz druge grupe predmeta – engleskog, ruskog, francuskog, italijanskog i njemačkog jezika i programiranja u IX razredu, biće održano 22. februara.

„Srednjoškolci su podijeljeni u dvije kategorije – prva kategorija (učenici I i II razreda) i druga kategorija (učenici III i IV razreda). Oni su se u obje kategorije nadmetali danas iz matematike, fizike, hemije, biologije“, kaže se u saopštenju MPNI.

Kako su naveli, takmičenje iz geografije i istorije biće organizovano sjutra, dok će se takmičenje iz stranih jezika i programiranja biti održano 22. februara.

„Novina je da će se učenici srednjih škola nadmetati i iz filozofije i sociologije u jednoj kategoriji (IV razred), s tim što pravo učešća imaju i učenici nižih razreda“, kazali su iz MPNI.

Iz tog resora su rekli da će usmeni dio takmičenja iz stranih jezika biti održan 3. marta i za osnovce i za srednjoškolce, u prostorijama Ispitnog centra.

„Nakon čega će biti objavljeni konačni rezultati i organizovana svečanost dodjele nagrada i proglašenja najboljih učenika sa Državnog takmičenja“, dodaje se u saopštenju.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su mentori, nastavnici, direktori škola, roditelji i hor podgoričke Osnovne škole „Oktoih“, koji je izveo državnu himnu.

