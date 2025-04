Otvoreni javni konkursi za sufinansiranje kinematografskih djela

Podgorica, (MINA) – Filmski centar Crne Gore objavio je javne konkurse za sufinansiranje kinematografskih djela za ovu godinu.

Oni su pozvali sva zainteresovana pravna lica, registrovana za proizvodnju kinematografskih djela, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa, da se prijave za sufinansiranje u kategorijama razvoj scenarija dugometražnih igranih filmova, razvoj projekata dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova.

Zainteresovani su mogu prijaviti i u kategorijama proizvodnje dugometražnih igranih filmova, kratkometražnih igranih filmova, dugometražnih dokumentarnih filmova, kratkometražnih dokumentarnih filmova, kratkometražnih animiranih filmova i manjinske koprodukcije.

Filmski centar će, kako se dodaje, ove godine, u cilju afirmacije ženskog autorstva, posebnom konkursnom linijom sufinansirati projekte čiji vodeći autorski tim (producent, reditelj, scenarista) čine žene u kategorijama razvoj scenarija dugometražnih igranih filmova i razvoj projekta dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova.

Navodi se da pravo učešća na konkursima imaju pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane konkursom i pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela.

„Pravna lica mogu prijaviti po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija, osim u kategorijama razvoja scenarija i razvoja projekata, gdje se mogu prijaviti najviše dva projekta“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prijavljivanje na konkurse Centra vrši se isključivo putem aplikacionih formulara dostupnih na internet portalu Centra.

Pristup aplikacionom formularu moguć je, kako se pojašnjava, nakon uspješne registracije, koja se obavlja putem internet stranice Centra.

Rok za podnošenje prijava je 2. jun, do 12 sati.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti Filmskom centru putem mejl adresa [email protected] i [email protected].

