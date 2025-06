Otvorena Ambasada Crne Gore u Kopenhagenu

Podgorica, (MINA) – Ambasada Crne Gore u Danskoj otvorena je danas u Kopenhagenu, što je, prema riječima ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, važan iskorak u širenju crnogorske diplomatske mreže.

Ibrahimović je, na ceremoniji, rekao da otvaranje crnogorske ambasade u Kopenhagenu predstavlja podsticaj daljem unapređenju bilateralnih odnosa Crne Gore i Danske.

On je, kako je saopšteno iz Minisatrstva vanjskih poslova, kazao da današnji dan ima posebno mjesto i neizbrisiv trag u crnogorskoj diplomatskoj istoriji, jer prvi put Crna Gora ima stalno predstavništvo u Danskoj i diplomatsko predstavljanje u tom dijelu Evrope.

Kako je naveo Ibrahimović, odnosi Crne Gore i Danske su utemeljeni na zajedničkim vrijednostima mira, demokratije, ljudskih prava i saradnje.

Ibrahimović je, govoreći o dijaspori, rekao da ona služi kao most prijateljstva, doprinoseći jačanju veza između dva naroda.

On je istakao da je otvaranje ambasade u Danskoj značajno u kontekstu evropskog puta Crne Gore, imajući u vidu da ta država preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU) u drugoj polovini godine.

„Ovo je i simboličan i strateški trenutak. Podrška partnera biće ključna u ostvarivanju našeg cilja da postanemo članica EU do 2028. godine“, rekao je Ibrahimović.

On je zahvalio šefu danske diplomatije Lars Loke Rasmusenu na prisustvu današnjoj ceremoniji, navdeći da je to još jedna potvrda zajedničke posvećenosti saradnji i afirmaciji evropske budućnosti Crne Gore.

Rasmusen je kazao je da je otvaranje crnogorske ambasade u Kopenhagenu izuzetno značajno sa apsekta daljeg snaženja odnosa i saradnje, kojem su obje države posvećene. Istakao je i snažnu podršku evropskom putu Crne Gore.

“Možete računati na punu podršku Danske u narednom periodu. Cilj da se pridružite EU do 2028. godine je ambiciozan, ali ostvariv uz posvećenost reformama koju pokazujete“, rekao je Rasmusen.

On je istakao da će otvaranje crnogorskog predstavništva u Kopenhagenu doprinijeti intenziviranju kontakata između dvije države, ali i saradnje na svim poljima od obostranog interesa.

Iz MVP-a su naveli da je Ibrahimović sa Rasmusenom imao i odvojeni bilateralni susret, tokom kojeg je ukazano na brojne potencijale u domenu bilateralne saradnje, zajdničke aktivnosti u okviru NATO-a, kao i značaj politike proširenja EU.

On je podsjetio na napredak koji je Crna Gora ostvarila u reformskim procesiđa, ističući da prioritet ostaje rad na zatvaranju poglavlja i tokom predstojećeg danskog predsjedavanja Savjetom EU.

“Crna Gora je država sa jasnom evropskom vizijom i odlučnošću da bude dio evropske porodice, kao pouzdan i odgovoran član. Vjerujem da ćemo rezultatima u narednih pola godine to još jednom potvrditi“, rekao je Ibrahimović.

Kako je najavljeno, Ibrahimović će se sjutra u Kopenhagenu sastati i sa predsjednicom parlamentarnog Odbora za Evropu Brižit Klintskov Jerkel.

