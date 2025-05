Otvoren Međunarodni sajam knjiga u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Međunarodni sajam knjiga i obrazovanja, koji će okupiti brojne izlagače iz Crne Gore, regiona i svijeta, otvoren je danas u Podgorici.

Sajam, koji se ove godine održava pod sloganom „Osloni se na knjigu“, biće do 13. maja svakodnevno otvoren od 11 sati do 21 sat i 30 minuta u tržnom centru Big Fashion.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je otvaranju da je sajam knjiga prozor u ono što neka zajednica misli da je vrijedno pamćenja i mjesto iskušenja da li izabrati ono što izaziva, ili samopotvrđuje.

Ona je, na svečanosti u Kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore, rekla da je Sajam poziv svakome da uđe u svijet misli, osjećanja i pitanja.

Kako je naglasila Vujović, knjiga je jedino mjesto na kojem možemo biti istovremeno i sami i sa svima.

“Danas, na otvaranju 19. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja, okupljamo se oko onoga što se ne može potrošiti u jednom danu. Oko rečenice koja ostaje da nas traži i kada knjigu zatvorimo. Knjiga nas uvijek iznova poziva da ne žurimo. Da čitamo da bismo razumjeli, a ne da bismo potvrdili ono što već mislimo“, navela je Vujović.

Bugarska, kao počasni gost ovogodišnjeg sajma je, kako je istakla, i gost i saputnik, u jeziku, pismu, istoriji, budućnosti.

Vujović je kazala da sajam knjiga, zaslužuje sajamski prostor i pohvalila novu administraciju koja planira novu sajamsku zgradu, gdje će se prikazivati sva dostignuća.

Ona je istakla da Ministarstvo kulture i medija godinama podržava Međunarodni sajam knjiga i obrazovanja smatrajući ga važnim za čitalačku kulturu u Crnoj Gori.

“Na našim konkurisma za festivale desetine je književnih sajmova širom države. Nova statistika kazuje da je više od polovine anketiranih izjavilo da je u posljednjih 12 mjeseci pročitalo više od dvije knjige“, navela je Vujović.

Književnost, ako joj se istinski priđe, kako je zaključila, postaje nepregledno polje, ne samo narativa, već i filozofskih, psiholoških i etičkih slojeva koji se prepliću i međusobno osvjetljavaju.

“Ona nas ne uči šta da mislimo, već kako da mislimo. Argumentovano, otvoreno, sa sviješću o kompleksnosti stvarnosti i razlika. U tom duhu, iskrenost u tumačenju nije slabost, već snaga, jer samo iskren stav omogućava dijalog”,rekla je Vujovič.

Ona je kazala da danas otvaraju sedam dana razgovora, traganja i susreta.

“Neka knjige ovogodišnjeg sajma ne ostanu samo na policama, već neka pređu pragove domova, škola, biblioteka. Neka nas ne uspavljuju, nego bude. Kad u riječima tražimo oslonac, kada ne znamo odgovore na pitanja oslonimo se na knjigu“, zaključila je Vujović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović, istakla je značaj Sajma kao mjesta susreta znanja, kulture i zajedništva, koje podsjeća na to da knjige nijesu samo oblik zabave, već temelj duhovnog i intelektualnog razvoja društva.

„Sajmovi knjiga nisu samo omaž književnosti i književnicima, već i svojevrsni puls zemlje, koja kroz knjige otkriva svoju dušu, svoju kulturu, svoje vrijednosti“, poručila je Jakšić Stojanović.

Ona je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, posebno naglasila ulogu knjige u povezivanju generacija i kultura, istakavši da kultura čitanja nije luksuz, već način života.

Jakšić Stojanović je zahvalila organizatorima Sajma, posebno direktoru Izdavačke kuće Nova knjiga, Predragu Uljareviću, na trudu da ova manifestacija iz godine u godinu raste i okuplja više od stotinu izlagača sa preko 100 hiljada naslova.

Ona je pozvala posjetioce da istinski uživaju u bogatom programu Sajma, jer je, kako je rekla, knjiga oslonac svakog pojedinca i svakog društva koje teži napretku.

