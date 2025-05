Otvoren crnogorski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović otvorio je večeras crnogorski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Radunović je istakao da Crna Gora ovim nastupom nastavlja tradiciju učešća na prestižnom arhitektonskom forumu i potvrđuje svoj kreativni potencijal.

Iz Ministarstva su rekli da je on podsjetio na temu paviljona – TERRAM INTELLIGERE: INTERSTICIJUM (Razumjeti zemlju), koja arhitekturu sagledava u širem, simboličkom kontekstu – kao most između čovjeka i prirode, prošlosti i budućnosti, nauke i umjetnosti.

“Napominjući da taj projekat nije samo umjetnički i naučni poduhvat, već i poruka o odgovornosti i povezanosti, Radunović je sa venecijanskog Bijenala uputio poruku da, bez obzira na granice koje nas dijele, svi dijelimo istu zemlju i da je razumijevanje zemlje ključ čovjekovog opstanka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se posjetiocima obratile i kustoskinja nastupa Miljana Zeković i komesarka Mirjana Đurišić.

