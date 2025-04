Otvoren Centar za obuku specijalne i posebne jedinice policije

Podgorica, (MINA) – Ljudski potencijal je najvažniji resurs i jezgro bezbjednosnog kapaciteta, poručio je ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović, na otvaranju Centra za obuku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije u Podgorici.

Centar su danas svečano otvorili Šaranović, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

Kako je saopšteno iz kabineta Bečića, taj savremeni kompleks predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u oblasti bezbjednosti u Crnoj Gori.

Šaranović je na otvaranju naglasio značaj ulaganja u ljudske kapacitete i operativnu spremnost.

Kako je naveo, ljudski potencijal jeste i uvijek će biti najvažniji resurs i jezgro bezbjednosnog sistema.

“Zato je obaveza da svakom profesionalnom policijskom službeniku obezbijedimo adekvatnu podršku. Kako sistemsku, tako i moralnu i da kontinuirano stvaramo uslove u kojima će se prepoznavati zalaganje i nagrađivati profesionalnost”, rekao je Šaranović.

On je kazao da, uvođenjem stalnog dežurstva Specijalne jedinice policije po principu 24/7, podižu maksimalnu operativnu spremnost, sa ciljem najbržeg mogućeg odgovora u situacijama najvećeg rizika i aktivnih prijetnji.

“Učinićemo sve da budemo policija koja je najvjerniji čuvar države i njenog dostojanstva, a najljući neprijatelj bezakonju i kriminalu”, poručio je Šaranović.

Bečić je kazao da današnje otvaranje Centra ima duboku simboličku i stratešku vrijednost.

„Danas otvaramo novu liniju odbrane Crne Gore. Ne samo od kriminala, nego od zaborava šta znači služiti državi i šta znači voljeti državu”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Centar je poruka da Crna Gora više nikada neće biti “vlasništvo par familija i leglo kriminala”.

“Nikada više. Ni raj, ni utočište za organizovane kriminalne grupe evropskih razmjera”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, u Centru će se obučavati oni koji neće pognuti glavu pred podzemljem, već samo pred zakonom i državom.

Bečić apelovao na odgovornost i integritet unutar policijskog sistema.

“Nemojte da se desi da vi znate koji je policajac povezan sa organizovanim kriminalom, a da mi to saznajemo bez vas. Nemojte da se desi da ga mi otkrijemo, a ne vi. Jer ako prećutite, a mi ga pronađemo, nijeste više policajci, nego saučesnici”, kazao je Bečić.

On je zahvalio svim časnim policajcima i policajkama Crne Gore.

“Hvala vam što ste čuvali obraz ove zemlje onda kad su ga drugi prodavali. Hvala vam što ste odbijali da radite za šemu, i kad vam je sistem to nudio. Što ste ostali uspravni dok su oni oko vas klečali pred mafijom”, naveo je Bečić.

Kako je naglasio, danas je otvoren Centar, a zatvorena jedna era.

“Era u kojoj su policijske značke bile u službi interesa, a ne naroda. Era u kojoj se znalo sve, ali se nije smjelo reći ništa. To vrijeme je završeno”, poručio je Bečić.

Šćepanović je, kako se navodi u saopštenju, ukazao na dvostruki značaj događaja.

„Prvi je konkretna podrška Ministarstva i Vlade u unapređenju uslova rada i kontinuirano ulaganje u bezbjednost i sigurnost građana Crne Gore”, naveo je Šćepanović.

Drugi je, kako je dodao, puna samostalnost i operativnost Uprave policije i dvije elitne jedinice nakon pet godina, a koje su u prethodnom periodu bile uspostavljene suprotno Zakonu o unutrašnjim poslovima u pogledu komandovanja, rukovođenja i odgovornosti.

“A posebno cijeneći značaj i funkcionisanje jedinica koje se uključuju u najsloženijim i visokorizičnim situacijama i bezbjednosnim prijetnjama, a sve u cilju podizanja stepena bezbjednosti na viši nivo”, zaključio je Šćepanović.

Svečanosti su prisustvovali članovi skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, rukovodstvo Policijske akademije, kao i rukovodioci brojnih organizacionih jedinica u okviru Uprave policije.

