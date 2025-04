Otvaranje bolovanja u roku od pet dana od pojave zdravstvenih problema

Podgorica, (MINA) – Osiguranici u Crnoj Gori ubuduće će bolovanje morati da otvaraju u roku od pet dana od pojave zdravstvenih problema, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Iz Fonda su kazali da su usvojene izmjene i dopune Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Izmjene i dopune, kako su objasnili iz FZO, obavezuju osiguranike da se jave izabranom doktoru u roku od pet dana od dana pojave zdravstvenih problema, radi otvaranja bolovanja.

Oni su apelovali na osiguranike da budu savjesni i ažurni i da poštuju navedeni rok, jer se nakon isteka, bolovanje može otvoriti samo uz otpusnu listu za onoliko dana koliko je u njoj navedeno.

„To znači da više neće biti moguće povezivati dane bolovanja za prethodni vremenski period“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da FZO na taj način, imajući u vidu da se u Crnoj Gori godišnje otvore hiljade bolovanja, po čemu je rekorder u Evropi, doprinosi smanjenju broja neopravdanih bolovanja.

„To će u krajnjem imati pozitivan efekat na budžet, odnosno iznos sredstava koji država opredjeljuje za ista, kao i na broj izgubljenih radnih dana“, rekli su iz Fonda.

