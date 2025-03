Otvaranje ambasade u Bernu doprinijeće jačanju veza sa Švajcarskom

Podgrorica, (MINA) – Otvaranje Ambasade Crne Gore u Bernu doprinijeće jačanju političkih i ekonomskih veza sa Švajcarskom, poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa ambasadorkom Švajcarske u Podgorici na nerezidentnoj osnovi, An Lugon Mulan.

Kako je saopšteno iz kabineta Ivanovića, tokom susreta obostrano je istaknuta posvećenost daljem jačanju bilateralnih odnosa između Crne Gore i Švajcarske.

Ivanović je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Švajcarska pruža spoljnopolitičkim prioritetima Crne Gore, posebno u kontekstu evropske integracije i regionalnog razvoja.

Lugon Mulan je, kako se navodi, pohvalila reformske napore Crne Gore i njen napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

„Sastanak je bio prilika da se razgovara o intenziviranju bilateralne saradnje, uključujući aktivnosti vezane za otvaranje Ambasade Crne Gore u Bernu, što će doprinijeti jačanju političkih i ekonomskih veza dvije države“, kaže se u saopštenju.

Iz Ivanovićevog kabineta su rekli da su se sagovornici osvrnuli na ekonomsku saradnju, budući da je Švajcarska bila među najvećim stranim investitorima u Crnoj Gori tokom posljednjih pet godina.

„Takođe, razgovarano je o mogućnostima unapređenja avio-povezanosti između dvije države, imajući u vidu značajan broj turista iz Švajcarske koji posjećuju Crnu Goru, kao i brojnu crnogorsku dijasporu u Švajcarskoj“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebna pažnja posvećena ključnim regionalnim i globalnim temama koje dominiraju u aktuelnim međunarodnim odnosima.

„Pri čemu su posebno istakli značaj dijaloga i saradnje u suočavanju sa zajedničkim izazovima“, dodaje se u saopštenju.

Ivanović je zahvalio Lugon Mulan na dosadašnjoj saradnji i rekao da je uvjeren da će zajedničkim naporima odnosi između Crne Gore i Švajcarske nastaviti da jačaju na svim poljima od obostranog interesa.

