Otkrivena zarazna bolest bruceloza, farma pod strogim nadzorom

Podgorica, (MINA) – Opasna zarazna bolest bruceloza, koja sa životinja može preći na čovjeka, otkrivena je na farmi ovaca u mjestu Bioče kod Podgorice.

Kako prenosi portal RTCG, Institut za javno zdravlje utvrdio je da je bolest prešla i na čovjeka, a proizvodi sa tog gazdinstva su zabranjeni.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, rekao je da je farma na kojoj je otkrivena bruceloza pod strogim nadzorom nadležnih veterinarskih službi.

“Radi se o potvrdi sumnje na brucelozu na jednom gazdinstvu koje se bavi stočarskom proizvodnjom”, rekao je Đaković, dodajući da je inspektor naložio dodatne veterinarske mjere ispitivanja.

Prema riječima Đakovića, dodatna laboratorijska ispitivanja se čekaju.

“Gazdinstvo je pod strogim nadzorom. Svaki protok životinja i proizvoda životinjskog porijekla je onemogućen sa tog gazdinstva”, rekao je Đaković.

Kako je istakao, narednih dana će, u skladu sa rezultatima dodatnih istraživanja, odlučiti kakvi su dalji koraci i o tome obavijestiti javnost.

“Mislim da će se raditi eutanazija životinja koje su na tom gazdinstvu”, kazao je Đaković.

Bruceloza je patogena za čovjeka i uzrokuje bolest koja se često naziva Malteška groznica.

