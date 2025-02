Osumnjičenoj za nasilje u porodici i ucjenu određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata N.S, osumnjičenoj za krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i ucjena u pokušaju.

Iz podgoričkog ODT-a saopštili su da je N.S. u nedjelju, preko aplikacije WhatsApp, bivšem partneru S.B. prijetila da će ga ubiti i da to neće učiniti ona, već neko drugi.

Kako su naveli iz ODT-a, osumnjičena je bivšem partneru prijetila da će ubiti i svu njegovu porodicu, kao i da će baciti bombu na terasu njegovog stana.

“Oštećenom je u ranijem periodu tražila šest hiljada EUR, kao i druge poklone, prijeteći mu da će, ukoliko to ne učini, njegovom tastu i tašti poslati fotografije na kojima je nag”, kaže se u saopštenju.

