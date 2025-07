Osumnjičenima za tešku krađu produžen pritvor

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud produžio je za još dva mjeseca pritvor J.L. i V.M, osumnjičenima za tešku krađu, saopšteno je iz tog suda.

Rješenje o produženju pritvora donijelo je Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 10. jula.

„Okrivljenima J.L. i V.M. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo teška krađa“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz Vrhovnog suda, okrivljenima je produžen pritvor, jer postoje okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo.

„Okrivljenima J.L. i M.V. pritvor je određen rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici 22. aprila, a produžen rješenjem vijeća tog suda 17. juna, tako da po rješenju Vrhovnog suda pritvor može trajati do 20. septembra“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS