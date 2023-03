Osumnjičenima za nasilničko ponašanje pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana M.V. i P.B, koji su osumnjičeni za nasilničko ponašanje i nanošenje teške tjelesne povrede.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopštili su da je pritvor M.V. i P.B. određen zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela nasilničko ponašanje na štetu D.R. i M.P. i teška tjelesna povreda na štetu D.R.

Kako su naveli, pritvor je osumnjičenima određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svjedoke.

Iz Osnovnog suda rekli su da je M.V. pritvor određen i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

“Budući da se radi o osobi koja je sklona vršenju krivičnih djela sa elementima nasilja, kako je to cijenio sudija za istragu na osnovu stanja u spisima predmeta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u odnosu na P.B. određivanje pritvora po pritvorskom osnovu zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela odbijeno, budući da ne postoje konkretne okolnosti koje ukazuju na takvu opasnost.

“Pritvor po ovom osnovu osumnjičenima može trajati najduže 30 dana”, rekli su iz Osnovnog suda.

