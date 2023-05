Osumnjičenima za napad na učenika zabrana približavanja školi

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici odbio je predlog tužilaštva za određivanje pritvora za F.K. (44), S.K. (32) i B.K. (35), koji su uhapšeni zbog sumnje da su ispred Osnovne škole “Štampar Makarije” napali učenika devetog razreda te škole i njegovog starijeg brata.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u petak su uhapsili F.K, S.K. i B.K. zbog incidenta koji se desio nedaleko od te škole, u kojem je jedna maloljetna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

“Sudija za istragu izrekao mjere nadzora zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja i zabrana pristupa ili sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 100 metara osumnjičenima F. K. S. K. i B. K. osnovano sumnjivim da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje, a F.K. i S.K. i krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu maloljenog P.P. i M. P”, rekli su iz Suda.

Oni su naveli da je odbijen predlog za određivanje pritvora osumnjičenima.

Kako su saopštili, sudija za istragu ocijenio je da nema posebnih okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela, budući da se ne radi o osobama koje su ranije osuđivane za krivična djela sa elementima nasilja.

“Niti postoje konkretne okolnosti koje ukazuju na opasnost od uticanja na svjedoke, budući da iz spisa predmeta ne proizilazi da neki od svjedoka čije je saslušanje neophodno, ima interes da svoj iskaz o kritičnom događaju upodobljava jednoj od strana učesnika, pa određivanje pritvora kao krajnje mjere nije bilo nužno”, kaže se na sajtu Osnovnog suda.

Kako se dodaje, osumnjičenima je zabranjeno posjećivanje dvorišta Osnovne “Štampar Makarije” u Podogrici i približavanje školi na udaljenosti manjoj od 100 metara.

Navodi se da im je izrečena i zabrana pristupa ili sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 100 metara.

“Izrečene mjere će trajati dok za njima postoji potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja postupka. Osumnjičeni su upozoreni da će protiv njih biti određen pritvor ukoliko prekrše izrečene mjere”, rekli su iz suda.

