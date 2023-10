Osumnjičenima u slučaju Tunel pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana za četvoro osumnjičenih u slučaju “Tunel”.

Kako prenosi portal RTCG, pritvor je određen Katarini Baćović, Marjanu Vuljaju, Ivici Piperoviću i Nikoli Milačiću koji su uhapšeni u četvrtak po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva.

Baćović se sumnjiči da je dio kriminalne grupe koja je iskopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici, dok se Vuljaj sumnjiči da joj je pomogao u skrivanju.

Piperoviću i Milačiću, se na teret stavlja krivično djelo kriminalno udruživanje i teška krađa.

Prethodno su krivične prijave zbog kriminalnog udruživanja, teške krađe i sprečavanja dokazivanja u saizvršilaštvu, podnijete protiv grupe državljana Srbije Veljka Markovića, Milana Markovića, Dejana Jovanovića i Vladimira Erića, koji su označeni kao kopači 30 metara dugog tunela.

Za njima je raspisana potjernica, a Erić je u petak po međunarodnoj potjernici Interpola Podgorica uhapšen na aerodromu u Stokholmu.

