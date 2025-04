Osumnjičen da je nevjenčanu suprugu primoravao na prostituciju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv H.A. (31) iz Podgorice, zbog sumnje da je nevjenčanu suprugu primoravao na prostituciju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je H.A. povratnik u izvršenju krivičnih djela i da se nalazi na izdržavanju dugotrajne zatvorske kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, zbog ranije počinjenog razbojništva.

Oni su kazali da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, sproveli aktivnosti u okviru višemjesečnog predmeta, koje su rezultirale podnošenjem prijave protiv jedne osobe zbog trgovine ljudima.

„Preduzimajući intenzivne službene mjere i radnje u tom predmetu, policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv H.A, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima na štetu nevjenčane supruge, u cilju seksualne eksploatacije“, navodi se u saopštenju.

Sumnja se da je H.A. tokom dužeg vremenskog perioda, sve do 15. marta ove godine, zlostavljanjem i prijetnjom da će je fizički povrijediti, kao i zloupotrebom teških prilika oštećene, suprugu svakodnevno prevozio od mjesta stanovanja do druge lokacije u Podgorici, a zatim je tjerao na prostiticiju.

Iz policije su rekli da je H.A. suprugu primoravao da stopira vozila i nudi seksualne usluge, a potom od nje uzimao zarađeni novac.

„Oštećenoj je pružena stručna pomoć“, kazali su iz policije.

